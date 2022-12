Sledují obaly u popelnic i vaše fotky na Facebooku. Policie varuje před »vánočními« zloději

Ze statistik na webu policie vyplývá, že v roce 2021 došlo k 1553 krádežím vloupáním do bytů a 2231 do rodinných domů. Nejrizikovější je období jakýchkoliv prázdnin. Zloděje nejvíce lákají opuštěné domácnosti během letních dovolených a právě čerstvě vybalené dárky.

Zvýšený nárůst krádeží potvrzují i pojišťovny. „Zloději 'pasou' po zcela novém zboží, které jsou schopni si vysledovat, například podle odkládání balících kartónů ke kontejnerům po Štědrém dnu, podle informací na sociálních sítích. Termín mezi svátky a Novým rokem odpovídá výkyvu vloupaček,“ uvedla mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Podle odborníků je potřeba být při odjezdu opatrný. Základem je mechanické i elektronické zabezpečení bytu či domu a například zajistit vybírání poštovní schránky. „A je stále více a více důležité velmi uvážlivě pracovat s informací o odjezdu, či pobytu mimo domov na sociálních sítích. Zveřejňováním těchto informací lze tuto trestnou činnosti pachatelům výrazně usnadnit,“ uvádí policie.

Bezpečnostní expert agentury M2C Oldřich Rutar doplňuje, že i přilákat zloděje může i jedna fotka z dovolené na jakékoli ze sociálních sítí. Odborníci tak doporučují, zveřejňovat citlivé informace až se zpožděním. Třeba po návratu z horu, čímž se předejde zneužití a krádežím.

U domů či bytů, které nemají zabezpečení či fyzickou ostrahu objektu, může posloužit spolehlivý soused. „Není nad to, když si lidé v této otázce vycházejí vstříc a byty si kontrolují navzájem,“ říká Rutar. Upozorňuje, že je složité vypozorovat signály, že se něčí domácnost ocitla v hledáčku lupičů. „Ale platí, že výskyt neznámých osob u bytu je vždy podezřelý,“ říká Rutar.

Podle policie i bezpečnostních agentur se do průměrně zabezpečeného bytu se lupič dostane během několika vteřin, minut. Pojišťovny podle Svobodové doporučují mít u nákladnějších předmětů nákupní dokumentaci, fotografie, posudky. A neukládat cennější věci ve sklepě, na balkonech nebo společných prostorách a mít sjednané pojištění. To podle průzkumu Emadata.cz nemá uzavřena více než třetina českých domácností, zejména mladí do 26 let.