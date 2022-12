Případ jako ze seriálu od Netflixu: Slovenská podvodnice se přátelila s celebritami, jakými triky okrádala lidi?

Příběh sedmatřicetileté Slovenky, která se dostala do křížku se zákonem v rodné zemi i Řecku, až děsivě připomíná případ podvodnice Anny Sorokinové, podle něhož byl natočen seriál Neskutečná Anna (v originále Inventing Anna, pozn. red.). Krásná Mária si totiž v Řecku užívala luxusního života, na který neměla peníze, okrádala hotely i slavného basketbalistu. Se svými podvody začala už na Slovensku, kde se dokonce přátelila s některými celebritami.

Mária G. se na jaře 2020 odstěhovala do Řecka, kde si užívala luxusního života, na který ale neměla peníze. Žila v drahých hotelech, kterým zasílala falešné doklady o zaplacení a tvrdila, že její pobyt hradí bohatý manžel. Podvody jí procházely dlouho. Zatčena byla počátkem prosince ve městě Korint, když taxikáři odmítla zaplatit a opět poslala falešný doklad o uhrazení. Muži se to však nezdálo a zavolal na ni policii.

Kriminalisté zjistili, že jde o známou podvodnici, na níž je dokonce vydán mezinárodní zatykač. Krásná Mária se na Slovensku znala s některými celebritami. Jak informoval web deníku Nový Čas, vystupovala například v klipu rapera Kaliho a fotila kalendář s prominentními fotografy.

Navrch huj, vespod exekuce

„Dokázala na lidi udělat dojem. Je vysoká, štíhlá, vysportovaná, chlubí se titulem doktorky práv a perfektně mluví anglicky. Měla svým způsobem úroveň, to jí nelze upřít,“ řekl webu sportovec, který si přál zůstat v anonymitě. Popsal i jeden z jejích triků. Mária prý napsala, že je v zahraničí, ale má zablokovanou kartu, zda by jí tedy známí nenadiktovali číslo karty, aby to mohla vyrovnat. „Umím si představit, že jí dost lidí naletělo.“

Kráska předstírala, že je bohatá, a na Slovensku měla přitom několik exekucí. Navíc už v rodné zemi se dopouštěla podvodů, například tvrdila, že pronajímá byt, nechala si zaplatit zálohu a pak už se neozvala. Podobně prodávala také psa. Podle řeckých médií byla Mária 30. listopadu ubytovaná v luxusním hotelu ve městě Nafpaktos, za který měla zaplatit 600 eur, v přepočtu tedy asi 14 500 korun. Tvrdila ale, že její manžel je bohatý britský manažer a že za ni zaplatí. Hotelu poslala e-mail s potvrzením o převodu peněz. Doklad se však ukázal jako falešný.

V Řecku už byla dokonce jednou zatčena a pak propuštěna na kauci s podmínkou, že se bude pravidelně hlásit na policii.