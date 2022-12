Krásná Slovenka podvedla hotely i slavného basketbalistu: Past sklapla při jízdě taxíkem

Mária přijela do Řecka na jaře roku 2020. Tam roztočila pořádně nákladný život plný luxusu. Mělo to však háček. Krasavice neměla na takový přepych peníze, a tak si vypomáhala ilegálně. Past sklapla letos v prosinci, když ji policistům nahlásil taxikář, kterému odmítla zaplatit. A co víc, řečtí policisté podle deníku Plus JEDEN DEŇ zjistili, že je na ženu vydán mezinárodní zatykač.

Není se čemu divit. Slovenka podváděla ty nejluxusnější hotely, ve kterých přespávala. Tvrdila, že má britského manžela a ubytovacím zařízením zasílala falešné faktury. Manžel to zaplatí, nebojte. S takovým přístupem si hovila v luxusních podnicích, načež přišla na řadu falešná faktura.

Podnikavá kráska nezůstala jen u hotelů. Jejímu šarmu podlehl v Řecku známý basketbalista Nikos Pappas hrající za Panathinaikos. Svůdné Slovence pronajímal luxusní byt za zhruba pět tisíc korun na noc v luxusní aténské čtvrti. Peníze ale nakonec nikdy neviděl. „Řekla mi, že zaplatí, až přijede manžel, ale pořád to odkládala,“ svěřil se na sociální síti.

Luxusní jízda skončila 4. prosince, když si Mária zařídila odvoz taxíkem za zhruba pět tisíc korun. Řidiči tvrdila, že za odvoz zaplatit nemůže. Vyřešila to tak, že jeho synovi zaslala opět falešnou fakturou. To se taxikáři ale nezdálo a radši zalarmoval policii. Detektivové na základě toho odhalili mnoho podvodů, kterých se Slovenka dopustila.

Řečtí novináři vypátrali, že Slovenku už kdysi úřady zatkly, ale propustily ji na kauci s tím, že se bude pravidelně hlásit na policejní stanici. Byli to ale slovenští policisté, kteří na ní vydali evropský zatykač. „Vyšetřovatel Okresního ředitelství Policejního sboru Bratislava stíhá M. G. jako obviněnou za podvody,“ potvrdila mluvčí policistů Jana Šimunková.