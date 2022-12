Smutný konec pátrání: Slovenku Veroniku (†32) našli bez známek života!

Žena v sobotu odjela ze svého bydliště Horná Súča na Slovensku. V katastru Starého Hrozenkova, poblíž hraničního přechodu Starý Hrozenkov-Drietoma, zaparkovala vozidlo, z místa odešla a nepodala o sobě do pondělí žádnou zprávu.

Nasazeni byli psi i dron

V neděli kolem poledne se na žádost slovenské policie zapojila do pátrání po ženě i policie ve Zlínském kraji. „Na žádost slovenské policie jsme se zapojili do pátrací akce. Trvala do dnešních (pondělních, pozn. redakce) ranních hodin,“ uvedla policejní mluvčí Milena Šabatová

Na české straně šlo o více než 100 lidí, v terénu byli policisté, hasiči i vojáci, letecká služba policie i dobrovolníci. Nasazeni byli také psi specializovaní na plošné pátrání i dron.

Pátrání trvalo od nedělního poledne do pondělních ranních hodin, kdy bylo přerušeno kvůli špatnému počasí. „Průběh komplikoval čerstvě napadaný sníh a sněžení nepřestávalo až do ukončení naší činnosti,“ informoval Záchranný Systém Slovensko.

Od pondělního rána pátrání pokračovalo, po několika hodinách však bylo ukončenu.Tělo dvaatřicetileté Veroniky bylo nalezena poblíž Starého Hrozenkova, bohužel bez známek života. O cizí zavinění se předběžně podle policie nejedná.