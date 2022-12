Úspěch americké policie: Po 65 letech se podařilo identifikovat „chlapce z krabice“!

V únoru roku 1957 našel mladý student na opuštěném pozemku kartonovou krabici, ve které po otevření našel dětské tělo zabalené v levné dece s indiánskými vzory. Odhadovaný věk chlapce byl mezi třemi až šesti lety. Během ohledání bylo zjištěno, že chlapec měl infekci v oku, trpěl lehkou podvýživou a v důsledku špatného zacházení byl u něj zřejmě pozastaven růst. Příčinou smrti bylo zřejmě ubití několika ranami do hlavy.

Krátce před smrtí zřejmě pachatel dítě umyl, zastřihl mu nehty a vlasy. Na bradě, kotnících i rozkroku byly nalezeny stopy po chirurgickém zákroku. Následná pitva ukázala, že před smrtí chlapec zažil hrozné věci a silně krvácel do mozku.

Chlapce nikdo nepostrádal

Mladík, jenž mrtvé tělo v krabici od dětského kočárku objevil, měl neprůstřelné alibi a police tak pátrala po pachateli dál. Jenže totožnost dítěte pro kriminalisty byla neznámá a malého chlapce nikdo nepostrádal.

Vzniklo několik teorií, co se chlapci mohlo stát, ale žádnou z nich se policii nedařilo určit jako pravdivou a chyběly důkazy. Případ se zapsal do dějin jako jedna z největších záhad státu Filadelfie. Dlouhé roky se kriminalistům nedařilo případ objasnit, až do tohoto týdne. Ve čtvrtek totiž tamní policie šokovala veřejnost s tím, že po dlouhých 65 letech zná chlapcovu totožnost.

Policie tuší, kdo dítě zřejmě zavraždil

Zesnulým dítětem je podle analýzy DNA čtyřletý Joseph August Zarelli, který se zřejmě narodil 13. ledna roku 1953. „Průlom přináší naději, že ve Filadelfii už nikdy nebude existovat neidentifikovaná oběť vraždy,“ sdělila pro CNN krátce po zveřejnění komisařka filadelfské policie Danielle Outlawová.

Kriminalisté by měli znát totožnost chlapcových rodičů a jméno vraha, ani jedno z jmen nechtějí prozatím zveřejnit. „Máme podezření, kdo by za to mohl být zodpovědný, ale bylo by ode mne nezodpovědné se o tato podezření dělit, protože se stále jedná o aktivní a probíhající trestní vyšetřování,“ uvedl k případu Jason Smith z oddělení vražd filadelfské policie.