Šílená nehoda: Kradené SUV smetlo pick-up a motorku!

Děsivá nehoda se stala během pár sekund. Motocyklista čekal na semaforech a kolem něj projížděla auta. Motorkář čekal na světlech na dopravní tepně Pacific Coast Highway a chystal se odbočit doleva na Kanan Dume Road v Malibu.

Právě zleva se zničehonic přiřítilo černé SUV, jehož řidič se rozhodl zkusit štěstí a projet mezi projíždějícími auty. Nicméně ve chvíli, kdy vjel na vozovku, v plné rychlosti narazil do šedého pick-upu! Náraz byl natolik silný, že auto odmrštil. Pick-up letěl přímo na čekajícího motorkáře, jehož srazil.

Nehoda měla fatální následky. Podle deníku New York Post řidič SUV auto ukradl zhruba hodinu před tragickou nehodou, kterou nepřežil. Po nárazu do pick-upu SUV nabouralo do víc než devět metrů vysokého náspu. Podle informací televizní stanice ABC7 se řidiče snažili vyprostit kolemjdoucí. Řidič byl transportován do nemocnice, ale později zemřel. V nemocnici skončil i motorkář. Jaký je jeho zdravotní stav, není jasné. Neznámý je i zdravotní stav řidiče pick-upu.