Mladíci roztřískali lamborghini za miliony: Skončilo v plamenech

„Jedeme 320 km/h, ale mně je to jedno,“ chlubil se mladík na videu a luxusní auto vytáčel do těch nejvyšších otáček. Jako by mu bylo úplně lhostejné, že ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu. A aby toho nebylo málo, celou šílenou jízdu si oba mladíci natáčeli na mobil.

Video Mladíci roztřískali lamborghini za miliony. - Sociální sítě Video se připravuje ...

Problém oběma mladíkům nedělalo ani to, že prší a vozovka je mokrá. Se sporťákem za zhruba 5,6 milionu korun se jim přeci nemůže nic stát. Opak se ale stal pravdou. Oba kamarádi skončili ve smyku, načež narazili do svodidel. Auto pak zachvátily plameny.

Řidič a spolujezdec měli neuvěřitelné štěstí. Z auta ještě před vypuknutím požáru unikli a nic se jim nestalo. Lidé na sítích dávají oběma pěknou čočku nebo si z nich dělají srandu. „Myslím, že řidič není v pořádku. Zdá se, že mu mozek nahradil švýcarským sýrem,“ vtipkoval jeden z komentujících podle deníku The Sun.