Podcast: Učitelka Taťána doma roky zažívala peklo, manželovi nakonec bodla nůž do krku

Pedagožka základní školy Taťána Pekařová zažívala roky příšerné chvíle se svým manželem, alkoholikem Jaroslavem Pekařem. Ten poté, co ho vyhodili z práce u policie, začal každý den pít tolik, že nebyl ani schopen se o sebe postarat. Navíc psychicky týral svou ženu i své dvě dospělé děti. Taťána to nakonec nevydržela a manželovi zabodla nůž do krku.