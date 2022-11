Jela si jako v létě a zapomněla na zrádnost nadcházející zimy: Mokro, nebo černý led?

Policie záběry z lesního úseku mezi Nížkovicemi a Žarošicemi na Hodonínsku zveřejnila jako varování pro ostatní řidiče. „Řidička osobního vozidla při průjezdu zatáčkou zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy a dostala smyk, následně s autem havarovala do stromu,“ popsal policista Petr Vala. Zraněná zůstala uvězněná uvnitř a z hromady plechu ji museli vystříhat hasiči.

Záběry z nehody si prohlédl dopravní expert Igor Sirota. I když řidiče v autoškolách připravují na to, jak se se smykem vyrovnat, realita je podle něj vesměs jiná. „Za obdobného počasí je mezi obcemi důležité snížit rychlost z povolených 90 km/h. Šofér má pak více času zareagovat na nenadálý smyk,“ poradil.

Jak zvládnout smyk?

„Jen ti zkušení zvládnou dvojité kontra volantem. My ostatní vyšlápneme spojku, volant natočíme správným směrem, a jakmile se kola chytí, uvolníme spojku a přidáme plyn. Prudké pohyby volantem stejně jako panické brzdění nám při smyku obvykle nepomohou. To nejdůležitější ale je - vůbec se do takové situace nedostat. Takže - nohu z plynu,“ doporučil Igor Sirota.

Není vidět

Jednou z nástrah zimy je černý led. Vzniká, když je na povrchu vozovky tenká vrstva vody, která zmrzne. Silnice vypadá jako mokrá, ale klouže. Tento led je zrádný i v tom, že se tvoří opravdu jen místy.

Pneumatiky a rychlost

Jak jezdit v zimě? Podle dopravního experta Igora Siroty musejí řidiči počítat se dvěma zásadními věcmi. „Měli by stavět na dobrých zimních pneumatikách a na tom, že dají nohu z plynu. Ani fakt, že je několik stupňů nad nulou, neznamená, že to neklouže. Ať už vinou mokra, anebo námrazy,“ upozornil.

Silnice pokryje ledovka a sníh

Mrznoucí mlhy, náledí, ledovka, sníh s deštěm. Počasí v nejbližších dnech bude připomínat noční můru každého řidiče. Z vody, jež na silnici leží, se bude přes noc vytvářet náledí. Při mrznoucích srážkách musíme počítat se slabou ledovkou i během dne. Zítra zejména na Vysočině opět nasněží, a to i v polohách nad 400 metrů.