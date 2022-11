Kopáč vltavínů si půjčil rypadlo, ale zle pochodil: Bagr utopil v bahně!

Drzého kopáče vltavínu zřejmě nebavila náročná práce s lopatou. Půjčil si proto malý bagr, se kterým chtěl vzácné kameny vykopávat. To mu ale nevyšlo – s pásovým bagříkem zapadl. Při snaze ho z bahna vyprostit dělal takový humbuk, že to upoutalo pozornost policejní hlídky. Asi karma, píšou policisté.

Kopáč vzácných vltavínu se vydal do lesů na Boršovsku. Místo lopaty a krumpáče si s sebou vzal malý bagr, který si pronajal. Chronický kopáč, jak ho nazvali policisté, stroj utopil v mokrém bahně. Stroj zaplul poměrně hluboko.

Když se ho snažil vyprostit, dělal u toho takový rámus, že to až upoutalo pozornost policistů. Ti ho chvíli na to zadrželi a formou zkráceného řízení předají muže k soudu. „Že by karma?“ píší vtipně policisté z jižních Čech.

Právě v této části České republiky se vltavíny, nebo také moldavity, objevují nejčastěji. Jde o drahý kámen přírodně zbarvený dozelena. Sbírání vltavínu je zakázané. Ostatně s tím se setkal i zmíněný kopáč, kterému to už Česká inspekce životního prostřední v minulosti zakázala. Teď mu hrozí roční vězení.

Před sedmi lety jednoho sběrače ve vykopané díře zavalila hlína. On na místě zemřel. Policisté proti těmto sběratelům dlouhodobě bojují.

