20 otrávených lidí v Kunovicích! Nadýchali se zplodin z elektrocentrály

„V bytovém domě byl odpojen přívod proudu. Jeho obyvatelé tuto nepříjemnost vyřešili instalací elektrocentrály v suterénu domu bez dalších opatření. Zplodiny spalin z elektrocentrály tak pronikaly do všech prostor domu. Asi po týdenním používání jedna z obyvatelek přivolala zdravotníky, protože její dítě trpí nevolností. Zdravotníci po příjezdu zjistili, že už větší část obyvatel domu má příznaky otravy a začínají posedávat a polehávat ve společných prostorech domu,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Sanitky převezly kvůli otravě do nemocnic šest dospělých a šest nezletilých. Sedm jich směřovalo do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a pět do Uherskohradišťské nemocnice. „Stav pacientů naštěstí nebyl v době převozu do nemocnic vážný,“ uvedl Omelka. Nikdo ale není v ohrožení života.

Případem se zabývají uherskohradišťští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až dvouleté vězení, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Po příjezdu hasičů vykazovalo 20 lidí příznaky otravy oxidem uhelnatým. „Velitel zásahu požádal o příjezd dalších vozidel s kyslíkovými lahvemi. Na místě jsme tak měli celkem tři automobilové cisterny, které měly ve vybavení dostatečné množství kyslíkových lahví, a také jeden dopravní automobil pro případný odvoz zraněných osob. Následně přijely další sanitní vozy, ale také další hlídky Policie České republiky, protože bylo potřeba zmírnit napjatou atmosféru,“ uvedl Žemlička.

Hasiči odvětrali dům a pomáhali s přenosem lidí do sanitek. „Po odvětrání domu a po opětovném kontrolním měření byla zjištěná nulová koncentrace oxidu uhelnatého,“ uvedl Žemlička.