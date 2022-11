Muž (34) v Českých Budějovicích zavraždil starší partnerku: Kopal do ní a pálil jí vlasy, u soudu přiznal vinu

„Sám za sebe prohlašuji, že se cítím vinen,“ uvedl čtyřiatřicetiletý obžalovaný. Přistoupil na soudem navrhovanou dohodu o vině. Muž z 8. na 9. března napadal svou o 13 let starší družku, kterou podezíral z nevěry. Podle obžaloby ji několik hodin mlátil nebo do ní kopal. Incident se stal v ruině starého drážního domku a před ním. „Intenzivně ji mlátil pěstmi do hlavy, podpaloval ji vlasy zapalovačem, poléval kýblem a dále ji mlátil a kopal do ní,“ uvedl státní zástupce Petr Žižka. Žena zemřela na otok mozku. Ale utrpěla mnoho dalších zranění, mezi ně patřilo třeba několik zlomených žeber.

„Lituji toho,“ uvedl obžalovaný před soudem, kde se vyjadřoval spíše jen ve slovech nebo velmi krátkých větách, které složitě formuloval. Muž už v minulosti napadl řadu lidí. V několika případech jim způsobil různé zlomeniny. Obžalovaný velkou část života neměl stabilní domov a žil na ulici. Na otázku soudu, zda je závislý na návykových látkách odpověděl: „Chlast.“ Dále připustil, že užíval pervitin a někdy i marihuanu.

V minulosti absolvoval z nařízení soudu tříměsíční ústavní protialkoholní léčbu. Po jejím ukončení ale zase začal pít. „Když jsem byl střízlivý, nic se nestalo. Po chlastu a když si zahulím, mám okno,“ uvedl. Dodal, že z napadení ženy, která na následky zranění zemřela, si nic nepamatuje. „Lituji toho, co se stalo,“ řekl.

Státní zástupce nevyloučil, že kromě trestu ve vězení bude pro obžalovaného požadovat i následný pobyt v detenčním zařízení. „Navrhoval jsem to, ale až se blíže vyjádří soudní znalci, tak pak se bude rozhodovat, jestli by třeba nepostačilo ochranné léčení,“ uvedl Žižka. Líčení bude v lednu pokračovat právě výpovědí soudních znalců z oboru psychiatrie.