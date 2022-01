K tragédii došlo v panelovém domě na sídlišti v Českých Budějovicích. V bytě podle sousedů žily tři generace, starší manželé, jejich syn a dcera s malou holčičkou.

Sousedy zločin naprosto šokoval. Shodli se, že rodina působila klidně a spořádaně, s nikým v domě neměla konflikty. Většina obyvatel domu ale obyvatele bytu ale blíže neznala.

„Pachatelka se po činu dala na útěk, který skončil po několika desítkách minut jejím zadržením policisty z oddělení hlídkové služby. Ženu zadrželi nedaleko místa spáchání činu,“ uvedl v létě policejní mluvčí Milan Bajcura. Podezřelá byla následně umístěna do vazby a obviněna z vraždy seniorky a nezletilého dítěte.

Před soudem plakala

V úterý stanula obviněná před soudem v Českých Budějovicích. K činu se přiznala, plakala, litovala ho a prosila o odpuštění. „Je mi líto, co jsem provedla. Tento čin nebyl nějak dopředu připraven, bylo to pod vlivem afektu. Je mi líto, že to nemůžu vzít zpátky,“ sdělila soudu. Žena podle znalců netrpí žádnou duševní poruchou.

„Mezi ní a matkou došlo k prudké hádce. Matka obžalované chtěla zabránit tomu, aby se její dcera odstěhovala k otci dítěte, neboť jí v minulosti i nyní říkala, že se neumí sama o dítě postarat,“ uvedla státní zástupkyně Dagmar Šimáková v obžalobě.

Obžaloba dále uvedla, že obviněná je vysokoškolsky vzdělaná, chodila do práce, nikdy předtím nebyla trestaná a o dceru se dobře starala. Šimáková doplnila, že nebude požadovat výjimečný trest, i tak ženě však hrozí 15 až 20 let vězení.

Obě oběti zemřely opravdu brutálním způsobem, jak upozornil soudce Ondřej Kubů. Matka i dcera obviněné měli po těle desítky ran na krku, hrudníku, obličeji, zad i rukách, nejméně od čtyř kuchyňských nožů. Jednání bude pokračovat v únoru.