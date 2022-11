Mladík z Postřelmova plánoval vraždu prarodičů: Vychovávali ho od 12 let, rodiče se ho zřekli

Od dvanácti let ho vychovávali prarodiče z Postřelmova, protože se ho rodiče měli zřeknout. Po sedmi letech začal ale plánovat jejich vraždu. Mladík (19) zaútočil na svého dědu (82), toho bránil soused. Teď mladému muži za dvojnásobný pokus o vraždu hrozí výjimečný trest.

K dvojnásobnému pokusu o vraždu došlo 3. listopadu. Policie původně informovala, že muž napadl dva lidi a jednoho z nich zranil. Veřejnost uklidnila slovy: „Podezřelého jsme zadrželi.“ Následující den policisté dodali, že útočil devatenáctiletý mladík na seniory. Jednou z obětí se měl stát jeho dědeček, pak i soused.

Mladík zaútočil velkou razancí vojenským nožem. Agresor pobodal a pořezal oba muže. U dědečka, bývalého policisty, šlo o tři rány na krku a obličeji. Souseda (65) také pobodal, nožem mu navíc zlomil lebeční kost! Soused se snažil staršího muže bránit vlastním tělem. Dědeček pachatele skončil v umělém spánku v nemocnici.

Kriminalisté zatím neznají motiv útoku. Podle informací Blesku mladík původně plánoval zaútočit na oba prarodiče. Kriminalisté to měli mimo jiné zjistit z mladíkova notýsku, kam si vražedné plány zapsal. V den útoku pak zavřel dva rodinné psy do vedlejší místnosti a vydal se útočit.

Útočníka vychovávali prarodiče

Prarodiče vnuka podle informací Blesku zhruba od jeho dvanácti let vychovávali, protože se ho zřekli rodiče. Za dvojnásobný pokus o vraždu mladíkovi hrozí trest od 15 do 20 let, případně výjimečný trest. V minulosti měl být už trestán. Aktuálně sedí ve vazební věznici.