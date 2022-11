Slovák, který ve škole zaútočil sekerou na spolužáky, zůstává ve vazbě! Donutily ho k hrozivému činu sny?

Šestnáctiletý Slovák Alexandr B. zaútočil 3. listopadu na Střední odborné škole v Novákách. Dva spolužáky poranil sekerou, policie ho následně vzala do vazby v Nitře. Advokát chlapce Ladislav Krčmárik slovenskému deníku Nový Čas prozradil, co studenta k činu mohlo vést.

Na Střední odborné škole ve slovenských Novákách se minulý týden schylovalo k tragédii. Teprve šestnáctiletý Alexandr propašoval ve školní tašce do budovy sekeru. Po zazvonění školák zbraň z aktovky vytáhl a zasekl ji do hlavy své spolužačce, která se pokoušela zachránit jiného žáka. Alexandr poranil kromě dívky i dalšího chlapce. Zranění obou školáků by naštěstí měla být lehčího charakteru.

Krátce po útoku se dal mladý pachatel na útěk, policie ho však brzy dopadla a obvinila z pokusu o úkladnou vraždu. V současné chvíli je chlapec ve vazbě. „Soudkyně pro přípravné řízení akceptovala můj návrh a vzala mladistvého obviněného do vazby, a to z důvodu preventivní vazby. Tedy z důvodu rizika, že by v trestné činnosti pokračoval, případně by se pokusil dokonat čin, pro který je trestně stíhán,“ sdělil prokurátor Daniel Lipšic.

Byl to tichý chlapec

Proti usnesení Specializovaného trestního soudu se mladík odvolal, soud však jeho stížnost zamítl. „Senát nabídku na převzetí záruky za další chování mladistvého obviněného nepřijal,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Slovenské republiky Alexandra Važanová.

Do tichého chlapce by nikdo nic podobného neřekl. „Ředitel základní školy mi říkal, že to byl dobrý žák. Nechoval se nijak agresivně. A když se něco dělo, spíš se stáhl a moc nemluvil,“ popsala slovenskému deníku Plus Jeden Deň Jana Matiašková, starostka obce Lazany, kde chlapec s rodiči žije.

Stejný názor má i ředitelka Střední odborné školy v Novákách, kde k incidentu došlo. „Všechny nás to hluboce zasáhlo. Chlapec je žákem první třídy. Jevil se jako absolutně bezproblémový, nezaznamenali jsme ani náznak něčeho, čeho bychom si měli všimnout,“ uvedla Katarína Piačková.

Pachatel trpěl zvláštními sny a vidinami

Alexandrův přidělený právní zástupce Ladislav Krčmárik přiblížil podrobnosti k tomu, co mohlo mladého pachatele k nepochopitelnému činu vést. „O den dříve, než se skutek stal, měl můj klient děsivé sny. Zdálo se mu, že sekerou někoho zabíjí,“ popsal myšlenky svého klienta právník.

Sny a vidiny měly Slováka trápit i přes den, a tak se chlapec domníval, že když ve škole skutečně sekerou zaútočí, sny přestanou. Policie nyní čeká na znalecké posudky z oboru psychiatrie, které mají určit, zda Alexandr netrpí vážnou duševní poruchou.