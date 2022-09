Zeman rozdával sladkosti, Fiala Broučky, Balaš foukal bubliny: Školní rok začal bez roušek a testů

V základních a středních školách dnes po dvouměsíčních prázdninách začal nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství nově usedne asi 110.300 prvňáků a dalších zhruba 60.000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Prezident Zeman spolu s chotí Ivanou v ZŠ v Lánech zahájil školní rok. Žákům připomněl slova Jana Amose Komenského, že škola má být hrou. Dětem rozdával sladkosti. To premiér Petr Fiala přivezl dětem z Ostrova knihu Broučci. Ministr školství Vladimír Balaš foukal s dětmi v Trmicích na Ústecku bubliny.

Po slavnostním přivítání 28 prvňáků, které do školních lavic doprovodí žáci devátého ročníku, měl krátký proslov starosta Lán Karel Sklenička. Poté navázal Zeman, který stejně jako starosta vítal prvňáky ve své funkci naposledy. Jako prezident byl dnes na zahájení školního roku v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech podruhé, před osmi lety vítal do lavic právě současné deváťáky.

Zeman také zavzpomínal na spolupráci se starostou. „Jednou jsme se pohádali kvůli tomu, jak má potok vytékat z Lánského parku,“ připomněl prezident. Dodal, že nakonec se dohodli a potok byl obnoven. I po skončení svého mandátu bude Zeman občanem Lán a těší se na další spolupráci, řekl při dnešním zahájení školního roku.

Manželka prezidenta prvňáčkům popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby si našli kamarády, a předala jim sladkosti.

Fiala mezi prvňáčky

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes zahájil školní rok v Základní škole Májová v Ostrově na Karlovarsku. Prvňáčkům popřál, aby je učení a poznávání bavilo. Školu v šestnáctitisícovém městě navštěvuje přes 500 žáků a do prvních tříd tam nastoupilo asi 50 dětí.

Žáky prvních tříd a jejich rodiče přivítal premiér společně s vedením školy v tělocvičně, kde se vítání prvňáčků obvykle odehrávají. „Je to pro vás velký den, velká změna ve vašem životě,“ začal proslov premiér Fiala. Poté se žáků zeptal, kdo se těšil do školy, většina odpověděla kladně. „Doufám, že se naučíte ve škole, jak se učit, poznávat a zjišťovat nové informace, a že vás to bude bavit. Škola by k tomu měla vést,“ řekl Fiala, kterého do Ostrova pozval ostrovský starosta a poslanec Jan Bureš (ODS).

„Když jsem šel do školy, už je to dávno, tak jsem se taky těšil, že se naučím počítat psát a dobře číst. Rodiče měli doma velkou knihovnu, když jsem šel do školy, tak jsem ještě neuměl číst,“ zavzpomínal premiér na svůj první školní rok. Fiala zmínil také svou učitelskou kariéru. Jako vzpomínku na dnešní den přinesl žákům pohádkovou knihu Broučci od autora Jana Karafiáta.

Škola bez covidových opatření

Premiér Fiala navštívil Základní školu Májová v Ostrově na Karlovarsku a ministr školství Vladimír Balaš (STAN) zavítá na Základní školu Trmice a Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou v Ústí nad Labem. Učně na pražské Střední odborné škole Jarov zase přijede navštívit prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Na rozdíl od předešlých dvou let se letošní zahájení školního roku obejde bez nařízení proti epidemii covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v současné situaci nejsou opatření nutná, vývoj chce sledovat.

Zhruba polovina školáků se do školy moc netěší, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Generali Česká pojišťovna. Do průzkumu se zapojilo 805 mladých ve věku 12 až 17 let. Jako důvod nechuti ke škole uváděli nejčastěji učení, ranní vstávání a strach ze špatných známek. Pro druhou polovinu dětí, které se do školy těší, jsou pozitivními hnacími momenty nejčastěji spolužáci, pravidelný režim, zájmové kroužky a také sporty.

V prvních školních dnech strážníci opět zvýší dohled nad přechody pro chodce u školských zařízení. V Praze bude na bezpečnost dětí při cestě do 142 základních škol dohlížet téměř 250 strážníků. Policejní prezidium také na začátek školního roku připravilo pravidelnou preventivní akci s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Jejím cílem je preventivně působit na chodce i motoristy tak, aby bylo na silnicích bezpečno. Letos se akce na Strossmayerově náměstí v Praze zúčastní také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).