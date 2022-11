Seniorka (70) kamarádkám sypala do kávy jed: Nechtěla jim splácet obří dluh!

Nejvyšší soud poslal na pětadvacet let za mříže Terézii G. ze slovenských Šahů. Sedmdesátiletá žena byla odsouzena za tři pokusy o vraždu. Seniorka se podle obžaloby pokusila sprovodit ze světa tři ženy, od nichž si půjčila obrovskou sumu peněz, a aby jim nemusela peníze vracet, chtěla je otrávit. Jed jim sypala do kávy či čaje. Soud důchodkyni potvrdil 25 let vězení.

Po sedmi letech zazněl verdikt v případu seniorky Terézie G. V roce 2015 se Slovenka podle obžaloby snažila zavraždit tři ženy, kterým sypala do pití atropin. Sedmdesátiletá žena si od nich napůjčovala téměř tři miliony korun. Pokaždé, když se setkaly, aby probraly dluh, nasypala jim do kávy či čaje jed.

V roce 2021, kdy případ projednával Specializovaný trestní soud v Pezinku, svědkyně Klaudia uvedla, že když se napila, ztrácela motoriku. „Nemohla jsem mluvit,“ uvedla s tím, že skončila jednou dokonce na jednotce ARO a podruhé na neurologii, kde byla deset dní. „Sucho v ústech, pocit jít na záchod,“ uvedla další poškozená a dodala, že i ona skončila na neurologii. Jedna z žen nakonec vzala vzorek kávy, kterou poslala na expertízu. Výsledky potvrdily, že káva obsahovala atropin.

Nicméně seniorka trvá na tom, že je nevinná. U soudu, který proběhl v úterý, podle informací televize JOJ uvedla, že odmítá všechna obvinění. Prokurátor žádal, aby obžalovaná dostala doživotí.

Nicméně soud žádosti prokurátora nevyhověl. „Nevyhověli jsme prokurátorovu odvolání, protože jsme neviděli důvod k uložení doživotního trestu odnětí svobody. V podstatě jsme nevyhověli ani odvolání obžalované, protože k tomu nebyl důvod,“ uvedl předseda senátu Nejvyššího soudu Peter Paluda. „Už je to celé za mnou, jsem klidnější a ráda, že to skončilo. Trvalo to sedm let. Vzhledem k jejímu věku to považuji za dostačující,“ uvedla Zdena, jedna z poškozených. Travičce soud potvrdil 25 let vězení.