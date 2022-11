Zemědělci spadl na dům meteorit! Přišel o střechu nad hlavou i o pejska

Na konci minulého týdne přišel farmář Dustin Procita žijící v americké Nevědě během několika okamžiků o střechu nad hlavou. „Slyšel jsem velkou ránu. Pak jsem začal cítit kouř, šel jsem na svoji verandu a ta byla kompletně v plamenech,“ uvedl zděšený majitel domu.

Nejprve netušil, z jakého důvodu oheň jeho dům zachvátil. Ani úvahám o tom, že by zkázu na jeho domě mohl způsobit meteorit, nevěřil. Podobného názoru ovšem byli i hasiči, kteří s požárem dlouhé hodiny bojovali. Když navíc několik svědků potvrdilo, že viděli, jak se k zemi řítí nebeské těleso, a někteří ho i natočili, své stanovisko změnil.

Šance je jedna ku čtyřem trilionům

NASA vysvětluje, že v současné době kolem Země prolétá meteorický roj Jižní Tauridy. A právě ty mají mít dům nešťastného farmáře na svědomí.

„Říkají, že je to šance jedna ku čtyřem trilionům. Tak hádám, že je to, jako bych vyhrál v loterii,“ komentoval ironicky událost Procita. Nikdy by ho prý nenapadlo, že se něco podobného může stát právě jemu. „Vždycky jsem se díval na meteorické deště a podobné věci jako dítě, ale rozhodně jsem se netěšil na to, že mi to jednou přistane na mém dvorku nebo přímo na mojí střeše,“ popsal zážitek Američan.

Rodina prosí o finanční pomoc

Z mužova domu stojícího uprostřed farmy zbyly jen trosky. Farmář přišel ale nejen o svůj dům, kde s manželkou Janette žil, ale i o jednoho ze svých čtyřnohých parťáků jménem Tug. Pejsek uhořel, zatímco Procita vyprosťoval z trosek svého druhého psa.

Manželé doufají, že se brzy budou moci postavit na vlastní nohy. „Snažíme se jim jako rodina pomoc, nebude to ale asi stačit na pokrytí všech výdajů spojených s takovou katastrofou,“ uvádí na stránkách veřejné sbírky Procitova matka Cindy Blanchardová. Rodina doufá, že se na nové bydlení pro Dustina a Janette, vybere alespoň 50 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než milion korun.