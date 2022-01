Hořet začalo od auta zaparkovaného v garáži. „Požár se hasičům podařilo po půl hodině dostat pod kontrolu, velitel zásahu hlásil v 1:15 hodin lokalizaci požáru. Likvidace požáru pak trvala až do třetí hodiny ranní. Příčina vzniku požáru je v šetření,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů

V domě podle všeho bydlela maminka tří dětí. Na její podporu vyhlásila obec Čkyně veřejnou sbírku. „Na pomoc majitelům rodinného domu čp. 260, který byl poničen požárem 30. 12. 2021,“ uvedl text u sbírky, který na sociálních sítích sdílelo mnoho lidí.

Jedním z nich byla i uživatelka Bohdana. Ta sdělila, že majitelkou domu je její nejlepší kamarádka. „Naštěstí se nikomu nic nestalo. V garáži vybouchlo auto, ale to už byli venku. Celý dům je zničený, spadly stropy, statik zakázal přistup do pater domu,“ napsala s tím, že rodina nyní bydlí v náhradním bydlení. Měli prý sjednané pojištění, nicméně bylo několik let staré.

Informace o pomoci pak doplnila také paní Marie. Uvedla, že v nouzi rodině pomohl známí. „Říká se, pravda je důležitá, přátelé zrovna tak. Dobrý přítel nabídl byt ihned k nastěhování a sám se odstěhoval k rodičům. Dokud nebude dům opraven, má rodina kde bydlet,“ napsala a kromě toho poděkovala také obci, záchranářům a všem, kteří pomohli.