Vážně zraněného muže zachránili v pátek odpoledne hasiči z hospodářské budovy ve Větřkovicích na Opavsku, kde pod střechou hořelo seno. Příčina vzniku požáru se stále šetří. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Profesionální i dobrovolní hasiči k požáru vyjížděli před 13:30. „Požár uskladněného sena na ploše dvou metrů čtverečních pod sedlovou střechou dostali hasiči pod kontrolu za 17 minut, kupky sena pak shazovali ven. Celková škoda byla nulová,“ uvedl Kůdela.

Při požáru ale utrpěl vážná zranění sedmatřicetiletý muž. „Muž byl hasiči vytažen z hořícího domu. Byl v bezvědomí, s popáleninami a v přímém ohrožení života. Zasahující lékařka zajistila vstup do kostní dřeně pro podávání léků, provedla intubaci dýchacích cest a převedení na přístrojem řízené dýchání. Po ošetření popálených ploch byl pacient připraven k transportu do zdravotnického zařízení,“ uvedl Humpl. Zraněného muže záchranáři přepravili do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava.