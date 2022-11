Matka (35) z Pardubic hodila novorozenou Elišku do kontejneru: Soud jí poslal na 16 let do vězení

Ženu, která v lednu v Pardubicích odložila do kontejneru své novorozeně, poslal soud na 16 let do vězení. Silně podchlazené dítě, které náhodou našli dva bezdomovci v noci na 8. ledna, lékaři zachránili. Znalci z oborů psychologie a psychiatrie ve středi před soudem v Pardubicích uvedli, že chování ženy bylo cílené, neemotivní, nebyla pod vlivem laktační psychózy. Rozsudek není pravomocný, obžalovaná se pro němu na místě odvolala.