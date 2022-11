Otřesnou dohru letního koncertu na jižním Plzeňsku rozplétal Krajský soud v Plzni. Obžaloba vinila Karla L. (23) a Lukáše M. (26) z loupeže, při které došlo k vážnému zranění muže (40). Ten skončil v nemocnici s větví vraženou do zadku. Soud čin překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví a dvojici poslal na 6,5 a 5 let za mříže.

Incident se odehrál na lesní cestě u Nebílov na Plzeňsku v polovině loňského července. „V úmyslu zmocnit se mobilního telefonu svědkyně vzal Lukáš M. poškozeného do kravaty, povalil jej na zem, sedl na něj a opakovaně udeřil do obličeje. Karel L. pak muže udeřil do hlavy, kopl do břicha, stáhl mu kalhoty a dvakrát mu větší silou zavedl do řitního otvoru větev,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Zbitému muži větev protrhla rektum a močový měchýř. Zraněný skončil v nemocnici, podstoupil operaci, několik měsíců měl vývod. Soud poslal za těžké ublížení na zdraví Karla L. na 6,5 roku a Lukáše M. na pět let do věznice s ostrahou. Verdikt není pravomocný, obžalovaní i státní zástupkyně si ponechali lhůty na odvolání.

Předání neklaplo

Oba mladíci vinu odmítli. Karel L. nevypovídal, Lukáš M. popsal, že na zábavě měl konflikt s opilým mužem. „Osahával přes oblečení opilou holku, říkal jsem mu, že je to nevhodné. Nadávali jsme si, srtrkali se, on pak upadl a šel pryč. Já té opilé dával mokrý hadr za krk, začala zvracet,“ uvedl.

Pro opilou přijela kamarádka a začala se shánět po jejím mobilu. „Volala na něj, ozval se nějaký muž, dohodli se, že mobil předá u prodejny v obci,“ řekl Lukáš M. Tvrdil, že poté nasedl spolu s opilou a její kamarádkou ke Karlovi L. do auta a vyrazili. U obchodu ale nikdo nebyl.

Obžalovaný: Padl vedle mě

„Jeli jsme po zemědělské cestě, hledali jsme ho. Šel proti nám. Byl to ten, co tu opilou před tím osahával. Telefon chtěl vrátit jen jí, ale ona spala v autě. Začali jsme se dohadovat, já uklouzl a upadl, on padl vedle mě. Držel jsem mu ruce a řvali jsme na sebe. Pak mu spoluobžalovaný dal pěstí. S tím jsem nechtěl nic mít, vrátil jsem se k autu,“ uvedl Lukáš M.

Poté prý jel Karel L. otočit auto a Lukáš M. zatím kontroloval, jestli je opilý muž v pořádku. „Říkal, ať mu dám cigaretu, tu jsem neměl, tak mě poslal někam a odešel. To už přijelo auto, já nasedl a odjeli jsme. Cestou jsme toho muže míjeli, byl v pořádku,“ tvrdil Lukáš M. Soud ale jeho verzi neuvěřil. Oběma mladíkům hrozilo až 12 let v base.

