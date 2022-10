Další útok na gaye v Bratislavě: Za pusu v restauraci byli napadeni a ponižování! Manažer podniku se jich nezastal

Svůj strašný zážitek popsal třicetiletý Tomáš pro TV Markízu. S přítelem si zašli do restaurace Kolkovna v Bratislavě. Objednali si jídlo a dali si krátkou pusu. „Byla to pusa, kterou ani neregistrujete. Italové si takové dávají běžně, když se potkají,“ popsal Slovák, jak celá událost začala.

Zákazník u vedlejšího stolu je ale pozoroval a poté, co si muži dali pusu po nich začal házet pivní podtácky, což bylo dvojici samozřejmě velice nepříjemné. Tomášům přítel se muže zeptal, co má za problém a jeho reakce byla zcela šokující.

„Muž na nás začal křičet, že se má máma musí stydět za mě a za to, koho jsem si přivedl domů. Měl rasistické narážky na mého přítele, který je zčásti Filipínec. Přišly velmi vulgární nadávky na nás oba,“ popsal hroznou situaci Tomáš.

Manažer se páru nezastal!

To bohužel nebylo ani zdaleka vše. Na otázku, zda agresorovi přijde normální takovéto chování jenom několik dní po strašném útoku před klubem Tepláreň, totiž muž odpověděl zcela šokujícími slovy. „Na to mi řekl, že to, co se stalo na Zámecké, bylo dobré a škoda, že jsme tam nebyli i my.“

Konflikt přivolal manažera podniku, který se ptal, co se děje. Agresor mu měl odpovědět, že „b**eranti se líbali“. Zcela nepochopitelně se však manažer gay páru nezastal, ale naopak se jich ptal, zda je to pravda a když to potvrdili, žádal, aby z podniku odešli!

Případ řeší NAKA!

„Položil jsem mu otázku, jestli to myslí vážně. Zopakoval to a dodal, abychom vypadli. V takovém případě jsme odmítli zaplatit a šli jsme pryč,“ popsal Tomáš s tím, že následně manažer řekl, že zavolá kvůli nezaplacení policii. Tu se snažil přivolat i Tomáš, ale agresivní zákazník mu prý dal facku a telefon mu vypadl z ruky. Tomáš s přítelem tedy zaplatili a přivolali policii. Celý případ se od začátku točil kolem toho, že podle manažera gay pár nezaplatil.

Tomáš uvedl, že měl pocit, že policisté událost zlehčují. Zdůrazňuje ale, že neměli žádné homofobní nebo rasistické řeči. Když ale v restauraci mluvili s agresorem, Tomáš viděl, jak se všichni smějí. Agresor nakonec z restaurace odešel.

Restaurace se vyjádřila v tom ohledu, že Tomáš situaci popsal subjektivně a že společnost Kolkovna Resturants je vždy a za všech okolností neutrální a nesoudí a neselektuje lidi. Dle restaurace byla policie přivolaná i kvůli tomu, že dvojice odmítla uhradit útratu.

Tomáš podal trestní oznámení, případem se zabývá také NAKA, která bude navíc řešit i postup přivolaných policistů.