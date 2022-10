Zpráva o životě vraha dvou lidí z Bratislavy: Samota, zuřivost a útěk před šikanou

Vrah získal zbraň od rodinného příslušníka a ve středu večer se s ní vydal před bratislavský klub Tepláreň. Před ním na lavičce popíjeli limonádu Juraj a Matúš. Nenávistný útočník oba mladé lidi zastřelil a zranil i jejich kamarádku.

Střelec po hrůzném činu z místa utekl a pátrala po mně policie. Ve čtvrtek ráno byl nalezen mrtvý, s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu.

Seminárka o terorismu

Na ní se objevily informace o tom, jaký byl útočník ve škole. Podle webu Nový čas přestoupil v osmé třídě na gymnázium pro nadané žáky kvůli šikaně. Jakmile do školy přišel, pracovala s ním prý školní psycholožka, protože měl sebevražedné sklony. Jeho rodičům bylo doporučeno, aby pro syna vyhledali odbornou psychologickou pomoc. To otec smetl ze stolu s tím, že by to byla hanba.

To, jaký vrah ve škole byl, popsali i učitelé. „Spolužáci se ho stranili, nechtěli se s ním bavit. Moc s nimi nedokázal vycházet,“ sdělila serveru Topky.sk jedna z učitelek. „Jako by neměl zábrany, spolužákům leccos řekl. Byl nevyrovnaný. Dokázal se rozplakat a najednou se rozzuřit,” doplnil další učitel.

„Po přestupu žáka na naši školu jsme nezaznamenali žádné negativní projevy z jeho strany, žádné snahy o komunikaci v tomto kontextu ani žádné ovlivňování ostatních žáků. Svoje radikální a nenávistné názory na vyučovacích hodinách neprojevoval,“ napsala ale ve čtvrtek škola na svých webových stránkách.

Podle Nového času střelec ve škole napsal seminární práci o terorismu. Práce už na školních stránkách uveřejněna není. Podle zástupce pro výchovu a informatizaci Jozefa Doddy Cimry museli všechny práce ze stránek smazat kvůli GDPR.

„Jeho práce byla o terorismu, ale nebyla ničím zvláštní, a kdyby byla, tak bychom si toho všimli. To téma je normální jako různé jiné, jako například nevěra, ze kterých si mohl vybrat,“ uvedl Cimra.

Strašlivá událost, která měla zřejmě homofobní motiv, velice zasáhla především členy LGBTQ+ komunity a to jak na Slovensku, tak i v Česku.

