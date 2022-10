„Vaše upřímná účast a hlavně velký ohlas na tu nenadálou událost mě překvapil, ale hlavně podpořil. Zároveň mi dovolte, abych poděkovala s nejhlubší pokorou a od srdce i za mého muže. I když si to s největší pravděpodobností při běžném denním shonu asi neuvědomoval, ukázalo se, že jste si jej nanejvýš vážili, oceňovali jeho profesionalitu a osobnost. Zasloužil si to a byl by zcela jistě velmi rád,“ vzkázala Jana Westermair poděkovala nejen přátelům, ale i věrným hostům oblíbeného podniku.

Užívejte každý den

„I když na to mnohdy zapomínáme, važme si každého okamžiku, kdy můžeme být s naší milovanou osobou. Děkujme za to - je to velký dar,“ dodala manželka slavného kuchaře. délka: 00:22.33 Video Video se připravuje ... Vyhlášená hodonínská restaurace Westy ohlásila po úmrtí šéfkuchaře Ludwiga Westermaira († 61) ukončení činnosti. Hynek Zdeněk

Smutná zpráva vyvolala reakce fanoušků oblíbeného podniku na sociálních sítích. „Říkám si, že bohu se zachtělo ochutnat božského jídla a tak k sobě povolal toho nejlepšího mistra kuchařského řemesla,“ vzkázal například Otto.

„Vždy se usmíval a byl úžasný člověk. Moc nám bude jako host, člověk a profík ve svém oboru chybět,“ zní další ze záplavy vzkazů.

Okouzlil i Pohlreicha

V roce 2017 se stal hvězdou pořadu Zdeňka Pohlreicha Ano, šéfé! Uznávaný expert, který častokrát nešetřil jadrnou kritikou, byl uměním Tyroláka Ludwiga Westermaira doslova unesen. Udělil mu plné tři hvězdy, které dával jen zcela výjimečně.

Ve Westy si přitom ještě před pár týdny pochutnával Olympic, což dokládá i zápis do knihy hostí. Za Westermairem jezdili do jeho rodného Kützbühlu takoví hosté jako Arnold Schwarzenegger (na trhance) Hugh Grant (na jelita se zelím) nebo někdejší šéf formule 1 Bernie Ecclestone. A Ludwig se stal také před časem prvním a jediným kuchařem, který učil Zdeňka Pohlreicha vařit!

Zpráva o úmrtí vyhlášené postavy světové gastronomie nejvíc zaskočila jeho známého Jiřího Čermáka (71). „Vůbec se z toho nemůžu vzpamatovat. Ludwig byl nejen špičkový kuchař, ale i neskutečně příjemný a férový chlap. Ztratil jsem výborného kamaráda. Manželce Janě posílám tu nejsrdečnější upřímnou soustrast,“ řekl zdrceně Blesk.cz Čermák.

Teď už je zavření restaurace navždy

S rakouským kuchařem se znal od doby, kdy se společně s manželkou Janou odstěhovali do jejího rodného Hodonína. Onemocněl jí otec, který potřeboval péči. Ludwig proto neváhal opustit zavedenou a vyhlášenou restauraci v Tyrolsku. V Hodoníně manželé založili restauraci Westy právě v objektu, který vlastní Čermák.

Čermák zároveň upřesnil informaci, kterou Westy zveřejnila na konci září. Podle ní měla od října ukončit provoz. „Neměla úplně končit. Jen jsme se domluvili, že oba přes zimu přerušíme provoz. Budova není zateplena a energie jsou teď strašně drahé. Smrt bohužel provizorium změnila v definitivu,“ dodal zdrceně Čermák.