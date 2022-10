Šokující tvrzení chlapečka (5): V minulém životě jsem byl žena a zemřela jsem při požáru, má i důkaz

Matka chlapce Erika sdělila televizi Fox, že už od té doby, co Lukovi byly dva roky, mluví o nějaké Pam. Rodina ovšem nikoho s tímto jménem nezná. Jednoho dne přišlo vysvětlení.

„Otočil se na mě a řekl 'Já jsem byl Pam, ale umřel jsem a šel jsem do nebe. Potkal jsem Boha a on mě poslal zpět a byl jsem miminko, které jste pojmenovali Luke',“ popsala Erika místním mediím.

Chlapec tvrdí, že jako Pam zemřel při požáru. Také mluvil o tom, jak cestoval vlakem do Chicaga. Tam ale rodina nikdy nebyla.

Erice se podařilo zjistit, že jistá Pam Robinsonová (†24) zemřela v roce 1993 při požáru v Chicagu. Televizní štáb z pořadu The Ghost Inside My Child (Duch v mém dítěti, pozn. red.) připravil pro Luka test. Chlapci ukázali 30 fotografií zhruba třicetiletých žen a on měl vybrat Pam. Bez zaváhání zvolil tu správnou ženu.