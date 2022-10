Odsouzená Maxwellová dál kompromituje prince Andrewa: Je mi ho líto, říká z kriminálu

Britka Ghislaine Maxwellová, která byla ve Spojených státech odsouzena ke 20 rokům vězení za napomáhání finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi k sexuálnímu zneužívání mladých dívek, uvedla, že se cítí velmi špatně kvůli princi Andrewovi. Toho přitom označila za svého drahého přítele. List The Guardian dnes napsal, že její vyjádření bude trapné pro britskou královskou rodinu, která se od skandálu snažila distancovat.

Maxwellová ve svém prvním delším rozhovoru od loňského odsouzení uvedla, že jí stále záleží na vévodovi z Yorku, který byl kvůli svému vztahu s odsouzeným sexuálním delikventem Epsteinem zbaven královských povinností. „Je mi ho tak líto. Sleduji, co se mu děje,“ řekla Maxwellová americko-izraelské dokumentaristce Daphne Barakové.

Podle dnešního vydání listu The Sun, který rozhovor zveřejnil, vypadala Maxwellová otřeseně, když jí právníci prince Andrewa řekli, že si dvojice nikdy nebyla blízká. „To je pravda: uznávám, že toto přátelství nemohlo přežít mé odsouzení. On za to spojení platí takovou cenu. Považuji ho za drahého přítele. Záleží mi na něm,“ prohlásila Maxwellová.

Tyto výroky způsobí Andrewovi další rozpaky, protože se opakovaně snažil od Maxwellové distancovat.

Nyní šedesátiletá Maxwellová byla v červnu odsouzena k dvaceti letům vězení za to, že v letech 1994 až 2005 obstarávala Epsteinovi nezletilé dívky ke zneužívání. Obvinění nadále odmítá a proti rozsudku se odvolala. Epstein, už dříve uznaný vinným ze sexuálních zločinů, byl v srpnu 2019 nalezen mrtev v newyorském vězení, kde čekal na soudní proces. Podle úřadů spáchal sebevraždu.

„Nic takového neočekávám,“ odpověděla Maxwellová na otázku, zda by se po návratu z vězení mohla s princem Andrewem znovu přátelit. „Lidé, se kterými jsem se přátelila, a to velmi blízcí přátelé ... nemohu přemýšlet o tom, co budou chtít udělat nebo neudělat,“ dodala.

Dcera mediálního magnáta Roberta Maxwella také promluvila o nechvalně známé fotografii prince Andrewa s rukou kolem pasu sedmnáctileté Virginie Giuffreové, kde je Maxwellová sama v pozadí. Řekla, že podle ní snímek není pravý, i když v minulosti potvrdila, že zřejmě je.

Andrew se s Virginií Giuffreovou v únoru dohodl na mimosoudním vyrovnání, podle médií patrně za miliony dolarů. Žena tvrdila, že princ ji několikrát sexuálně zneužil, když jí bylo 17 let. Přestože Andrew všechna obvinění odmítá, byl zbaven vojenských hodností, oficiálních povinností a nyní žije spíše v ústraní.