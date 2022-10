Žena měla v Pardubicích zabít partnera: Soud ji poslal do vazby!

Násilnou smrt muže na pardubickém sídlišti Polabiny vyšetřuje policie od neděle. Žena při hádce několikrát bodla staršího partnera nožem a potom šla za sousedem, aby jí pomohl zavolat sanitku, uvedla Prima. Podle televize žena trvá na tom, že si kvůli vlivu alkoholu a léků z činu téměř nic nepamatuje.

Okresní soud v Pardubicích vzal ženu do vazby. "Obviněná ve vazebním zasedání nevypovídala, nicméně je důvodné podezření, že by trestnou činnost mohla opakovat nebo že by mohla uprchnout a stát se nedostižnou pro orgány v trestním řízení, to vedlo soud k tomu, že vazbu uvalil," řekl CNN Prima News soudce Karel Gobernac. Dodal, že policie případ kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy, za který hrozí až 18 let vězení.