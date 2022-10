Daniel (2,5) čelil brutálnímu týrání: Pálili ho cigaretami, mlátili a znásilňovali!

Otřesný případ týrání řeší úřady v Podkarpatském vojvodství. Matka (22) a její přítel (25) tam brutálně týrali malého Daniela. Ani ne tříleté dítě podle polských médií pálili cigaretami a bili ho. Navíc mělo být batole obětí znásilnění. Chlapec leží v nemocnici a dvojici zadržela policie. Prokuratura již podala návrh na vzetí do vazby.

Případ, který vyšetřují úřady ve městě Stalowa Wola, šokoval celou zemi. V nemocnici skončil teprve 2,5letý chlapec, který čelil brutálnímu týrání. Poté, co lékaři viděli zranění na jeho těle, kontaktovali policii.

Podle informací serveru polsatnews.pl ho jeho máma a její přítel, kteří pocházejí z Ukrajiny, pálili cigaretami, bílí, a dokonce se stal obětí znásilnění. Zranění na jeho těle napovídají tomu, že týrání čelil dlouhodobě. Lékaři museli chlapce uvést do umělého spánku. Podstoupil prý již náročnou operaci.

Policie zadržela Oksanu P. a Vitalije S. Dvojice byla již obviněna a hrozí jí až doživotí. Prokuratura podala žádost na vzetí do vazby. Chlapce do nemocnice ve městě Stalwoa Wola přivezl partner matky, následně byl chlapec ale převezen do nemocnice v Rzeszówě.