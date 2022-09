Šestice incidentů, za které stojí Josef Š. a Martin V. před soudem, se odehrála v loňském roce. Dvojice například podle obžaloby přimutila jednu z obětí nastoupit do auta a odvezla ji do domu, tam bezdomovce zbili.

„Poté jej zamkli v místnosti, kde ho drželi s minimálním přísunem pití a stravy čtyři dny,“ stojí v obžalobě. Poté měli muže pustit a říci, že bude u Josefa Š. zadarmo pracovat, aby uhradil jakýsi dluh.

Otročení bez peněz

Obžalovaný Josef Š. si také podle obžaloby měl najmout na práci muže, který byl v tíživé finanční situaci. Poškozený pro něj podle spisu uklízel, prováděl stavební práce, hlídal psy, a to i o víkendech a svátcích a bez řádné odměny.

Obžalovaný Josef Š. u soudu tvrdil, že je vše překroucené. Jednoho z bezdomovců prý hledal, protože vykradl dům. „Když mi v minulosti někdo rozbil okno u auta nebo ukradl nářadí, policie nikdy nic nevyšetřila. Udělal jsem něco, co je v rozporu se zákonem, ale ne to, co je mi kladeno za vinu. Nikoho jsem nechtěl zotročit, nedával pokyny, aby někdo někoho zbil,“ prohlásil podle serveru iDnes.

Obžalovaný: Sám jsem oběť

Druhý z obžalovaných, Martin V. uvedl, že je sám oběť a plnil příkazy Josefa Š. „Dělal jsem u nich ve firmě jako zedník, věděl, v jak špatné finanční situaci jsem. Řekl mi, že jestli si chci udržet práci, musím ho poslouchat na slovo. Jeho manželka pochází z rodiny, kterou tady každý zná. Vyprávěl, co všechno tam dělají s lidmi, kteří neposlouchají. Naháněl mi strach,“ vypověděl.

Soud bude pokračovat výslechy svědků. Státní zástupce navrhuje pro Josefa Š. pět let ve věznici s ostrahou. Pro druhého obžalovaného pak o dva roky méně.

