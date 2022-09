Pěstouni brutálně týrali a okrádali svěřené děti: Chlapcovi bili hlavou o skříň, dívka jedla ze země

Za dvacet let domácností Lorny a Christophera Denningtonových prošlo mnoho dětí, jež jim byly svěřeny do péče. Manželé se však k dětem, které doufaly, že o ně bude postaráno, chovaly neuvěřitelně krutě. Lorna je drsně trestala, pokud se nechovaly podle jejích pravidel. Manželé nakonec skončili před soudem v britském Teesside.

U soudu proti nim svědčily tři děti, které se rozhodly promluvit, co v domě hrůzy zažily. Prokurátor Michael Morley uvedl, že pokud děti neplnily úkoly, Lorna vymýšlela obzvlášť kruté tresty. Jednu ze svěřených děvčat nutila jíst z podlahy poté, co už nemohla dojíst večeři.

Jeden z chlapců si hrál v řece a vrátil se domů s mokrými kalhotami, což ženu neskutečně rozzlobilo. „Pokud chceš být v řece, zkus tohle!“ řekla mu a následně vzala chlapce do vany a sprchovou hlavici mu dala před obličej a pustila vodu.

Další dívka byla na návštěvě u své matky, kde si nechala ostříhat vlasy. Lorna ji vzala za vlasy, vytáhla ji z postele a táhla ji po schodech dolů. Další krutostí bylo, že dětem dávala tablety, které měly odhalit plak na zubech.

Poté, co se objevily skvrny, nutila své svěřence, aby si drhli zuby, dokud jim nekrvácely dásně. Chlapec se vrátil pozdě domů ze školy, kvůli čemuž ho Lorna popadla a mlátila mu hlavou o skříň.

Po dlouhých letech stanuli manželé u soudu a přiznali se k týrání tří dětí. Christopher Dennington se navíc prý dopustil několika podvodů. V bance si založil účet, kam převáděl peníze ze svěřeneckých fondů. Jednomu z chlapců měl otec přenechat 1,6 milionů Kč. Dennington podle informací britského deníku Daily Mirror peníze utratil. Z ohromné sumy zbylo pouze 28 tisíc.

„Peníze, které mi nechal táta, jsou pryč. Chtěl jsem si za ně koupit dům. Čas strávený s Lornou a Christopherem mě hluboce poznamenal. Trpím výkyvy nálad. Pokud někdo v mém okolí zvedne ruku, automaticky ucuknu,“ promluvil chlapec. „Před pár měsíci jsem se pokusila o sebevraždu, a to kvůli tomu, co mi udělali,“ svěřila se dívka. Navíc prý trpí poruchou příjmu potravy a posttraumatickou stresovou poruchou. Soud je nakonec poslal na dvanáct měsíců do vězení.