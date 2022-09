Panna

S pracovními výsledky nejste spokojené a bohužel to dáváte za vinu všem kolem vás. Měly byste se však zamyslet na tím, jak to doopravdy je. Oddejte se slastnému odpočinku a nevyhýbejte se činnostem, které vás vždycky dostanou zaručeně do klidu.