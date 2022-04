Muž (58) z Kuřimi nabídl k prodeji použité oblečení. Zájemce z něj pod záminkou úhrady za zaslané zboží vylákal údaje k platební kartě. Poté už jen obratem odčerpal skoro 20 tisíc korun. Prodejce to naštěstí rychle zjistil a kartu zablokoval.

„Podobně skončila žena (32) ze Židlochovicka nabízející k prodeji autosedačku. Podvodník z jejího konta získal více než šest tisíc korun. I ona naštěstí kartu obratem zablokovala,“ upozornil na případy, které se podobají jako vejce vejci, policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Uspěl i virtuální bankéř

Na Hodonínsku se pro změnu nechal obrat starší muž, kterého zaujala nabídka investice do virtuální měny. Podvodník coby bankéř mu po telefonu nabídl převedení části bitcoinového účtu na běžný účet. Jakmile si nešťastník si do svého počítače nainstaloval aplikaci pro dálkový přístup do počítače, měl neznámý útočník snadnou práci

„Pobídl svoji oběť, aby se muž přihlásil na svůj bankovní účet a změnil limit pro platby z tohoto účtu. Poté si s pomocí neznámého bankéře nechal převést desítky tisíc svých korun ze spořicího účtu na jiný účet. Následně došlo k přesunu ještě větší finanční částky zase na jiný účet, nad kterými jejich původní majitel již ztratil kontrolu,“ shrnul policista Petr Zámečník.

délka: 03:04.84 Video Šéf policejního oddělení kybernetické kriminality Stanislav Kovárník k podvodům na internetu Zdeněk Matyáš

Policie varuje a radí

Oslovený zájemce by neměl nikomu cizímu po telefonu sdělovat své osobní údaje a údaje z platební karty, stejně tak zasílat do neznáma ofocené osobní doklady.