Býk

Uran je v negativní konstelaci s Venuší, proto byste měli šetřit. Zakažte si velké nákupy a nepořizujte věci za nesmyslné ceny. Opravdu to neberte na lehkou váhu, jinak si to budete později vyčítat. Přestaňte dělat kompromisy a rozhodněte se, co bude dál.