Podvodný eshop nabízí „mystery balíčky Amazonu“, spálila se i Markéta. Jak se šmejdům bránit?

Vše začalo, když Markéta jednoho dne brouzdala na facebooku, kde na ni vyskočila reklama na stránky Laureshop.eu. „Nabízely Amazon Mystery Box, tedy zásilky z Amazonu, které nebyly vyzvednuty svými majiteli, nejde dohledat adresa a jsou jich tisíce ‚volných',“ popisuje mladá žena pro Blesk Zprávy, jaký produkt ji na eshopu zaujal.

„Box stojí nějakou jednotnou částku (cca 25 euro) a elektronika v něm mívá násobnou hodnotu, jenže nevíte, co vám dorazí. Většinou si takhle z reklam neobjednávám, ale tohle mě nalákalo, mystery boxy mám obecně ráda a stránky vypadaly docela věrohodně,“ pokračuje.

Balíček si objednala 24.7, rovnou ho i zaplatila. Hned poté na ni čekalo nemilé překvapení. „Jako spousta jiných lidí, ani já jsem si nepřečetla úplně podmínky, takže mě objednávka automaticky upsala k nějakému VIP členství, které pokud nezruším do 14 dnů, bude mi strhávat z karty kolem 3 euro poplatek,“ uvádí Markéta.

Záležitost se jí naštěstí podařilo vyřešit. „Když jsem se chtěla přihlásit na mobilu a zrušit toto členství, nedařilo se mi to, požádala jsem o změnu hesla a nic. Následně jsem šla na stránky v počítači, kde jsem měla zachované přihlášení, a povedlo se mi VIP zrušit, nic mi z karty dalšího nestrhli, jen pouze cca 690 na ten původní box,“ vzpomíná žena.

Balíček ale stále v rukou neměla a nepřicházel ani s přibývajícím časem. „Začalo mi to vrtat hlavou a koukala jsem na různé informace kolem. Na FB už původní reklama nebyla, vypadalo to, že stránku na FB obnovují a mažou komentáře. Pak jsem narazila na FB na stránku „Laureshop.eu – realne skusenosti s Mystery box‚' a tam jsem teprve začala dozvídat věci,“ říká Markéta. Podle jejích slov většině lidí dlouho nic nepřišlo, obchod nereagoval na zprávy nebo reagoval podrážděně. Pokud někdo měl štěstí a prodejce mu odpověděl, vždy sdělil jiný počet dnů do odeslání.

„Lidi jim začali vyhrožovat žalobami, takže nejspíš začali jednat a posílal balíčky. Lidem přišly zásilky, které měly jen pár gramů, byla tam třeba neznačková nabíječka bez kabelu nebo naopak jen kabel, manikúra pod. Reálná hodnota, (která byla napsaná i na balíčku) kolem 2 euro. Podle fotek není na balíčku ani úplně logo Amazonu,“ sdílí žena pro Blesk Zprávy, k čemu se dopátrala.

Stránka podle ní od té doby zhruba desetkrát změnila obchodní podmínky, lidé ve skupině mají záznamy obrazovek, které to dokazují. I produkt měnil jména, jednou to byl Crazy mystery box, jindy právě Amazon mystery box.

Záhadná firma s nejspíš lživou adresou

Když člověk do vyhledávače zadá název Laureshop.eu, automaticky dostane slovenskou verzi stránky. Tedy pokud se mu eshop vůbec zobrazí – na redakčním počítači nám doménu blokoval antivirový program, což značí, že skutečně nejde o solidního prodejce. Na slovenské verzi v době psaní textu žádný Amazon Mystery Box k prodeji nebyl, pouze od pohledu levná asijská elektronika. Balíčky zmíněné Markétou existují jen na české verzi stránky Laureshop.eu/cs.

Je nutné zmínit, že jde o nákupní galerii, nikoliv klasický eshop. Podmínky pro takové obchody jsou trochu odlišné, člověk při nákupu neuzavírá smlouvu s majitelem stránky, ale jednotlivými prodejci, kteří na stránce prodávají. Nákupní galerie je třeba Amazon nebo AliExpress. Neznamená to nicméně, že by lidé při nákupu neměli žádná práva – jsou stejná jako všude jinde, jen se vztahují k trochu jiným subjektům.

Ale zpět k samotné stránce. Obchod v záhlaví uvádí, že existuje od roku 2017. To nejspíš není pravda, minimálně doménu si nechal registrovat až v listopadu 2020, jak uvádí evropský registr EURID. Prezentování se dlouholetou zkušeností má obvykle vyvolat pocit důvěry.

Jako provozovatel je uvedena firma Muller Stores LLC, ovšem když si jméno vyhledáte, Google nenajde vůbec nic až na jeden záznam, podle kterého subjekt vznikl v březnu 2019. Sídlit tato společnost má na adrese v americkém státu Delaware a i zde je problém – na uvedené ulici je registrováno 250 firem připomínající spíše prázdné schránky. Navíc ani jedna není Muller Stores LLC.

Telefonní kontakt neexistuje, jediná možnost, jak stránce napsat, je přes obecný email. Obchodní podmínky místy obsahují podivná slovní spojení a jiné zvláštnosti, například že uzavřená smlouva bude částečně slovenská a částečně anglická. A hřebem jsou neustále vyskakující upozornění, že někdo na webu právě něco

Stížnosti zákazníků na chování e-shopu s mystery boxy údajně pocházejícími z Amazonu. | reprofoto FB

koupil. Když se na ně ale chvíli zaměříte,

Na sociálních sítích jsou pak skutečně k dohledání stížnosti. Není nutné ani chodit daleko, stačí se podívat přímo na profil Laureshop.eu, zákaznice zde hromadně píší, jak jsou nespokojené, protože jim nic nepřišlo. Nejčastěji se objevuje slovo podvod a varování ostatním lidem, ať zde nenakupují. Podobné vzkazy se vyskytují na několika internetových fórech.

Co dělat a jak se chránit?

Markéta stále svůj balíček nedostala. „Napsala jsem jim v půlce měsíce jeden mail, kdy to dorazí, odpověděli, že standardní době je… (asi 20 dní) a že balík můžu očekávat. Šla jsem do banky, kde mi řekli, že můžu požádat o reklamaci po 30 dnech, což je zákonem daná lhůta pro dodání balíčku, když to nepřijde,“ popisuje žena.

S reklamací u banky má šanci uspět, dokonce dostala i novou kartu, celou záležitost ale komplikuje fakt, že je to mystery balíček. Takže si nemůže ani stěžovat, že by jí přišlo něco jiného, než bylo v popisu, protože předem nevěděla, co přijde. „Technicky na ně nejspíš nikdo nemá páku,“ smutní Markéta, která aktuálně zvažuje, zda jít na policii. Nepomohl jí ani Amazon, který odeslal pouze vágní odpovědět, nicméně on takto své zásilky neprodává, takže ani pomoci nemohl. Podobné weby jen parazitují na jeho jménu.

Podle České obchodní inspekce (ČOI) je rozhodující, zda stránky sídli na území EU nebo ne. „Pokud si pro uskutečnění svého nákupu vyberete zahraniční e-shop, je třeba počítat s tím, že zde mohou platit jiná pravidla například ohledně zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady nebo odstoupení od smlouvy,“ upozorňuje inspekce.

„Nízká cena může být lákadlem pro nákup v e-shopu sídlícím mimo EU. V takovém případě je však nutné počítat s tím, že zde se již nemusí uplatňovat ochrana spotřebitele v rozsahu, na který jsme v tuzemsku i v rámci EU zvyklí. Klíčové jsou zde především obchodní podmínky podnikatele, které si před objednávkou pečlivě prostudujte,“ pokračuje ČOI.

Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich doplnil, že na základě podnětu Blesk Zpráv zařadil stránku mezi nebezpečné weby, před kterými inspekce varuje. „Je-li stránka anonymní, je anonymní zpravidla i pro orgán dozoru. ČOI nemá žádný zákonný nástroj, jak webové stránky zablokovat, může na ně však upozornit a varovat ostatní spotřebitele. Děláme toto v rámci svého seznamu rizikových stránek (viz www.rizikove.cz),“ popsal pro Blesk Zprávy. Tento seznam přebírá i vyhledávač Seznam.cz a ESET, podle něj jde o unikátní spolupráci soukromých firem a dozorového orgánu.

Mezi rizkové stránky se řadí ty, které jsou buď anonymní, nebo hrubě porušují platné zákony. V současné době obsahuje přes 1100 webů, upozorňovat na ně dokáže i internetový doplněk vytvořený studentem Univerzity Hradec Králové. „ČOI nemá ani jak pokutovat někoho, kdo je v internetovém prostředí anonymní (provozovatelé těchto webů jsou zpravidla anonymní, nebo smyšlení, či ze ‚třetích zemí' – Čína, HongKong, Panama,..),“ uvedl mluvčí, že ČOI v tuto chvíli opravdu může jen varovat.

Pro poškozené uživatele má špatnou zprávu. „Následné vymáhání případných nároků ze zahraničí může být bohužel velmi obtížné nebo prakticky neproveditelné. Pokud je zboží hrazeno platební kartou, lze požádat banku, která kartu vydala, o provedení tzv. chargebacku transakce podle pravidel kartových asociací. Záleží však na vstřícnosti banky,“ podotýká Fröhlich.

Lidem nakonec přidává sedm rad, jak mají postupovat před tím, než někde zboží nakoupí:

1) Vyhněte se anonymním stránkám

2) Pozor i na stránky nabízející až zázračné, či extrémně levné zboží

3) Pozor na nákup od prodejců ze „třetích zemí“

4) Plaťte raději kartou, nebo alespoň na dobírku

5) Existují i nákupní galerie, někdy je těžko rozeznáte od běžného e-shopu

6) Recenze prozradí hodně

7) Pro pomoc se obraťte na oddělení mimosoudního řešení sporů (ADR) při České obchodní inspekci (www.coi.cz/spor) či Evropské spotřebitelské centrum