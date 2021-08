Vodnář

Nejde o to, že by se vám nechtělo pracovat. Schází vás sebevědomí a motivace. Nadřízený se na to nemůže dívat a svěří vám náročnější úkoly. Nejdříve jste z toho na větvi, ale pustíte se do práce. Věřte, že se díky tomu otřepete, ale nebude to ze dne na den.