Beran

V druhém prázdninovém týdnu jste prozatím vcelku spokojení. Nicméně chytáte mírné záchvaty kvůli tomu, že nemůžete vybrat vhodnou destinaci pro rodinnou dovolenou. Do neděle by vás to mělo přejít, ale stejně se poraďte s partnerem i ratolestmi.