Ženu (†65) našli doma v tratolišti krve: Roztrhala ji smečka psů

K tragédii došlo v pondělí 3. října odpoledne. Podle informací britského deníku Metro se Ann Dunnová nedávno vrátila z dovolené, na níž byla se svou dcerou a osudného dne měla vyzvednout svého vnuka ve škole. Pětašedesátiletá žena, která pracovala jako uklízečka na místní univerzitě, se tam však neukázala. Učitelky proto kontaktovaly mámu chlapce, která si o ni začala dělat starost.

Vyšlo najevo, že Ann napadlo pět psů. Smečka amerických buldoků ji údajně měla následovat do domu, kde se před nimi chtěla ukrýt, a zaútočila na ni. Ženu našli v kaluži krve. Už jí nebylo pomoci, záchranáři museli konstatovat smrt. „Byla milující, zábavná, veselá žena. Nedávno byla na dovolené se svou dcerou. Když jsem to zjistila, byla jsem zdrcená. Nemohu večer spát,“ uvedla sousedka. „Vídala jsem ji chodit do práce, ať už bylo jakékoliv počasí, pršelo nebo svítilo sluníčko, šla pěšky,“ dodala.

Výše zmíněný deník navíc dodává, že k útoku nedošlo poprvé. Ann údajně napadli psi už v loňském srpnu. Tehdy neutrpěla vážná zranění. Není však jasné, zdali šlo o stejné psy. V souvislosti se smrtí ženy policisté zatkli jednatřicetiletého majitele psů. Psi byli utraceni.