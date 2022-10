Polcar zavraždil přítelkyni a předstíral, že ji hledá: Z vazby pak prodával dům, kde dívku zabil!

Miroslav Polcar je usvědčený vrah, který si ve vězení odpykává sedmnáctiletý trest vězení. V březnu roku 2014 brutálně pobodal, umlátil, zastřelil a následně v lese zakopal svou přítelkyni Kateřinu (†29). Policii poté nahlásil, že ji pohřešuje. Rozjelo se měsíční náročné pátrají, kterého se účastnila jak policie, tak i rodina.

K činu se pak později doznal, před tím se ale snažil policii svést na špatnou stopu. „Už jí nebylo pomoci a nechtěl jsem, aby cítila bolest. Nechtěl jsem ji přitom znetvořit, proto jsem nevzal třeba kulovnici,“ řekl u soudu. Poté, co Kateřina padla k zemi, tak vzal pušku ptáčnici a dvěma výstřely do spánku ji zabil. Kromě vysokého trestu měl rodině zaplatit i pět milionů korun jako odškodné.

Prodával dům, kde vraždil

K vraždě došlo v rodinném domě v Nových Jesenčanech na okraji Pardubic. Ten se snažil po vraždě prodat, ačkoliv už tou dobou seděl ve vazbě. Pověřil tím ale své známé – ženu, která byla spolumajitelkou a muže, který měl od Polcara plnou moc. Zájemcům ale neřekli, co se v domě opravdu stalo.

Dvojice se sice po Polcarovi ptala, vždycky jim ale prodejci řekli, že je na jednání nebo pracovně vytížen. On ale mezitím seděl ve vazební věznici. Pravdu se nakonec dozvěděli, ale až poté, co složili část kupní ceny. Za dům měli zaplatit 1 720 000 korun.

Zastal se jich soud

Oklamaní se nakonec obrátili na soud a z koupě sešlo, uvedl server iDnes.cz. „Šlo podle nich přitom o zásadní informaci, kterou kdyby měli, nepřistoupili by k uzavření kupní smlouvy o předmětné nemovitosti,“ popisuje tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Od té doby žádají, aby jim byly vráceny peníze včetně nákladů na řízení, což činí přes 300 tisíc korun. Původně to totiž vypadalo, že dvojici má peníze vrátit vrah Polcar, to by se ale peněz zcela jistě nedočkali.

Ústavní soud se jich nicméně letos v březnu zastal. Významnou část peněz bude muset vrátit žena s mužem, kteří za Polcara prodej rodinného domu vyřizovali. Každý z nich by měl zaplatit 550 tisíc korun. Zbytek peněz musejí vymáhat po Polcarovi. Dohodu o smíru schválila i pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.