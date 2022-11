Policisté případ řešili nejprve jako přestupek, to se teď ale změnilo. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Násilník ale spravedlnosti zatím stále uniká.

V souvislosti s případem teď ale policisté pátrají po muži ve výrazné mikině. „Je to osoba důležitá pro trestní řízení,“ dodala Raindlová. Pokud jej na fotografii z kamerového záznamu někdo pozná, ať ihned informuje policii na lince 158.

Nepochopitelný incident se odehrál v neděli 25. září ráno v sadech Pětatřicátníků. Kateřina si při čekání na zastávce všimla muže, který stál asi metr od odpadkového koše, ale papírky odhazoval na zem.

„Zeptala jsem se ho, jestli mu to přijde normální. Nestihla jsem ani zareagovat a už mě bil. Do toho mi nadával „ty kun*o“. Těch ran jsem schytala několik, tak pět, šest. Snažila jsem dát ruku před sebe a vykrýt to, to bylo jediné, na co jsem se zmohla,“ vzpomínala pro Blesk.cz napadená Kateřina.

Dvakrát do nemocnice

Útočník pak zmizel a zbitá žena zůstala otřesená na zastávce. „Někdo musel zavolat záchranku a policii dříve, než jsem to stihla já,“ vzpomínala Kateřina. Skončila na ošetření v nemocnici, ten den se do špitálu ale musela vrátit. „Ještě večer, bylo mi stále zle,“ uvedla Kateřina. Oko jí oteklo tak, že na něj prakticky neviděla, utrpěla lehký otřes mozku.

Případem se zabývají policisté. „Incidentu předcházela slovní rozepře s nějakým mužem. Žena byla pod vlivem alkoholu, měla přes jedno promile. V současné době čekáme na lékařskou zprávu a prověřujeme veškeré okolnosti případu,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že incident v současné době policisté řeší jako přestupek. Není ale vyloučené, že případ překvalifikují.

