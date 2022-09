Podle policejního Twitteru pátrali po agresorovi hlídky včetně zásahové jednotky a vrtulníku. „Dopadli jsme ho po dvou hodinách v Židenicích,“ uvedli policisté.



Jihomoravští záchranáři vyslali na pomoc zraněné ženě tři své vozy.uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Událost se podle informací Blesk.cz odehrála na dvoře školní jídelny, která dodává obědy do ZŠ Masarova. Motivem měla být žárlivost a dlouhodobý stalking.

„Je to tragédie, neuvěřitelné. Přemýšlíme, co s tím udělat a jak naše školy ještě lépe zabezpečit,“ vyjádřil se starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan (ČSSD).

Šokující popis události poskytl ředitel jídelny Štěpán Oplt. Do práce dorazil kolem šesté hodiny a na dvoře spatřil bezvládně ležet kolegyni pod rampou. „Stalo se to pár minut předtím, ten gauner tam na ni číhal. Vidělo to pět děvčat z provozu, když začal střílet, běžely se schovat do jídelny,“ řekl ředitel provozovny.

Ředitel jídelny: Šlo o dlouhodobý stalking

Vztah partnerů středního věku se podle něj rozpadl kvůli chorobné žárlivosti muže. Po rozchodu expartnerku pronásledoval. „Byl to jasný stalking. Psal jí výhrůžné textovky, čekal u bydliště, chodil za ní do práce. Minulý týden ji ohrožoval nožem s tím, že ji zabije a pak sebe. Měl to ve svém případě udělat, ale na to neměl koule,“ řekl Blesk.cz Oplt.

Selhání policie?

Zraněná žena vše před několika měsíci nahlásila na policii, agresora však ani to nezastavilo. „Podle mého názoru policie nekonala a takhle to dopadlo. Jsem z toho naštvaný,“ svěřil se ředitel jídelny.

Podle informací Blesk.cz se žena podrobila v nemocnici operaci, hrozí jí ztráta oka. Podle jejích kolegyň, které útok viděly na vlastní oči, útočník střílel z bezprostřední blízkosti.



délka: 00:40.43 Video Video se připravuje ... Policie zadržela pachatele, který střílel z plynové pistole po ženě v Brně-Líšni. PČR