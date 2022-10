Mladíka (†14) pobodali v parku: Ve vazbě skončila třináctiletá dívka a čtrnáctiletý chlapec!

Řidič na Slovensku usnul za volantem, přejel do protisměru a narazil do zastávky autobusu. (Autor: Facebook/Northumbria Police, profimedia.cz)

Záchranná služba vyjížděla do anglického Gatesheadu v pondělí 3. října krátce po osmé hodině večerní. Musela jet na pomoc čtrnáctiletému chlapci, který utrpěl bodná zranění. Vážně zraněného Tomasze Oleszaka převezli do nemocnice, ovšem už mu nebylo pomoci a zraněním v nemocnici podlehl.

Případu se chopili policisté. „Čtrnáctiletý chlapec byl zatčen pro podezření vraždy. Zůstává v policejní vazbě,“ uvedli policisté na facebooku s tím, že zadrželi i další podezřelou. Je jí teprve třináctiletá dívka, která byla rovněž vzata do vazby. „Tomasz měl celý život před sebou,“ uvedla policistka Helena Barronová a dodala, že vyšetřování ještě není u konce.

Mladík chodil na základní školu Fell Dyke ve městě. Všichni, kteří ho znali, o něm podle britského deníku Daily Mirror hovoří jako o milém dítěti, které bylo v nesprávný čas na nesprávném místě. „Upřímně, je to srdcervoucí. Nemohu přestat plakat. Je to tragédie. Byl sladké dítě,“ uvedla máma jeho spolužáka na sociální síti. Nicola Morrisová žije nedaleko parku, kde k útoku došlo.

„Je to strašné. Byl to milý chlapec. Jeho máma je hrozně milá, je to opravdová tragédie, měl před sebou celý život. Je děsivé, že děti tohohle věku u sebe nosí nože,“ uvedla. Sousedka Rafa Konobinskiová uvedla, že Tomasz byl kamarádem jejího nevlastního syna. „Hrávali si spolu, jezdili spolu na skútrech, prostě mladí chlapci užívající si zábavu. Nebyl to ten typ kluka, který by se často dostával do problémů. Byl v nesprávný čas na nesprávném místě a teď jeho máma přišla o syna,“ dodala.