Muž z Chebska se chtěl zbavit botičky na autě: Vypustil si pneumatiku, teď mu hrozí vězení

Čin se stal minulý týden, soudní exekutor muži na auto nainstaloval botičku a poučil ho o tom, že s vozem nesmí nakládat. Muž však nedbal pokynů exekutora a rozhodl se botičku demontovat.

„Nejdříve to zkoušel přineseným nářadím, ale tím se mu to nepodařilo a „botičku“ navíc poškodil. Následně vypustil pneumatiku a „botičku“ z ní sundal. Tu poté odnesl do sklepa, dohustil pneumatiku a osobním automobilem z místa odjel,“ popsal incident policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Když o dva dny později exekutor vůz na místě nenašel, zavolal policii. Kriminalistům se osmačtyřicetiletý muž k činu přiznal. Nyní mu hrozí až dva roky vězení, je podezřelý ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci.