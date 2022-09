Čechy čeká další milostivé léto: Šanci dostanou i ti, kteří žádat nemohli, vzkazuje expert

Začíná druhé Milostivé léto, které lidem může opět ulevit od nahromaděných exekucí. Dluhový expert a analytik z Člověka v tísni David Borges vidí oproti prvnímu Milostivému létu pozitiva i negativa. „Dobrou zprávou je, že jsou jasně upraveny některé právní problémy. Zejména se to týká penále u zdravotních pojišťoven, které bylo v první vlně předmětem debat a sporů. Šlo o to, jestli penále chápat jako jistinu, nebo jako příslušenství,“ připomněl pro Blesk Zprávy.

Následně převládl názor, že jde o příslušenství, tudíž se odpouští, což teď podle něj kodifikuje i zákon. „Tím se otevře prostor pro další dlužníky, kteří si třeba nebyli úplně jistí,“ uvedl. A nastala ještě jedna velká změna.

„Do zákona se totiž podařilo dostat jasnou lhůtu, během které musí exekutor odpovědět na dotaz dlužníka ohledně výše dlužné jistiny. Předtím sice tato povinnost v zákoně byla, ale bez časové lhůty. Stejně tak nebylo řečeno, co se stane, když exekutor nezareaguje,“ sdělil Borges.

Teď zákon jednoznačně říká, že exekutor musí po obdržení žádosti od dlužníka do 14 dnů odpovědět. „Pokud to nestihne, tak se lhůta prodlužuje až do doby, než odpoví,“ informoval Borges. V první vlně Milostivého léta se totiž řada lidí rozhodla připojit až před Vánoci, nebo dokonce po nich. Exekutor se jim ale s výší jejich dluhu ozval až po měsíci a někteří lidé již do konce ledna zaplatit nestihli.

Jako třetí pozitivní faktor vnímá to, že se o Milostivém létu více ví. „Lidé dostali 6 měsíců času, aby si případně dali nějaké peníze stranou,“ řekl. S tím se ale pojí i jeden negativní faktor, který nemohl nikdo čekat. Jde o celkově se zhoršující ekonomickou situaci. Čechy trápí inflace, bojí se zimy a cen energií.

„Mám trochu obavy, že lidé, kteří by třeba i mohli dát dohromady peníze na zaplacení jistiny, se teď ocitli v situaci, že buď není, kde si půjčit, anebo upřednostní zaplacení tepla, elektřiny,“ obává se Borges. V takovém případě by u části lidí mohla úhrada dluhů a ukončení exekucí skončit na druhé koleji.

Dluhoví poradci z Člověka v tísni denně komunikují s lidmi na telefonní lince 770 600 800 a zodpovídají otázky dlužníků. „Registrujeme neustále rostoucí počet hovorů, tento týden nám volalo již přes 200 lidí za den. Milostivé léto je převažující téma. To potvrzuje, že lidé mají zájem svoje exekuce řešit a Milostivé léto dává smysl,“ říká Borges.

Expert: „Nečekejte a řešte exekuce hned v září“

Nejvíc lidé řeší to, jestli pro ně Milostivé léto přichází v úvahu, jinými slovy, zda je jejich věřitel takzvanou veřejnoprávní institucí dle zákona. „V poslední době dostáváme dotazy týkající se vysokých škol, nemocnic nebo i veřejných knihoven. Člověk často ani netuší, kdo všechno do výčtu exekucí spadá,“ sdělil Borges.

Web www.milostiveleto.cz proto zveřejnil „prověřovač“, kam může člověk napsat název oprávněného, tedy toho, komu peníze dluží. Výsledek se většinou dozví okamžitě. Pokud organizace v databázi chybí, správci ho tam do druhého dne přidají.

Lidé si také často nejsou jistí, jak celý proces Milostivého léta probíhá, co konkrétně mají dělat, kde najdou například exekutora, jak postupovat.

„Radíme jim nebo přímo odkazujeme na zmíněný web, kde si od 1. září můžete každý nechat po zadání základních údajů vygenerovat dopis, který pak stačí jen vytisknout, zalepit do obálky a poslat exekutorovi. Snažíme se celý proces co nejvíce zjednodušit,“ vysvětluje Borges.

Sám doporučuje, aby lidé začali exekuce řešit hned po 1. září.

První krok je zeptat se exekutora na dlužnou jistinu. „Lidé totiž musí vědět, kolik mají zaplatit. Peníze je pak třeba poslat exekutorovi do konce listopadu. Vzhledem ke lhůtě 14 dnů, o které jsem mluvil, je však 15. listopad poslední termín, kdy je možné garantovat, že exekutor včas odpoví,“ zdůraznil Borges.

Během první vlny lidé placení někdy bohužel nechávali až na poslední chvíli. Pak se stávalo, že exekutory zavalili obrovským množstvím dotazů a všechno se začalo zpožďovat. „Velmi bych tedy apeloval na to, aby lidé nečekali. Další takto široká možnost tu již nebude, takže je nutné se do toho co nejdříve pustit,“ upozornil.

Zda bude mít druhá vlna Milostivého léta větší úspěch než ta první, zůstává otázkou. „Řekl bych, že spíše ne, protože ten, kdo mohl, už zaplatil během první vlny. Ale zároveň víme, že se na všechny nedostalo, byly Vánoce a odpovědi exekutorů se zpožďovaly. Příležitost, jak se zbavit alespoň některých exekucí, tu tedy určitě je,“ zakončil analytik David Borges pro Blesk Zprávy.