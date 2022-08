Ryby

Ode dneška je Merkur v blahodárném sextilu s vaším znamením, proto byste měly tuto příznivou situaci využít ve svůj prospěch. Pokud byste cokoliv promeškaly, mohlo by vás to v blízké budoucnost mrzet. Nepohoršíte si jenom tehdy, jestliže se dáte do práce.