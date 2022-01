Výborný s Blažkem uvedli, že nová etapa by se mohla konat letos od začátku září do konce listopadu.

Do milostivého léta se mohli typicky zapojit lidé s dluhy u dopravního podniku, zdravotních pojišťoven nebo i firem jako je například ČEZ. Aby mohli výhodu čerpat, museli zaplatit jistinu, tedy původní dlužnou částku a odměnu 908 korun exekutorovi. Pak byli osvobození od placení úroků či penále. Podmínkou bylo nebýt v insolvenci.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711 900 dlužníků. Akce ale pomohla jen hrstce lidí s dluhy. Některým chyběly peníze právě na splacení jistiny. Milostivé léto totiž naneštěstí startovalo v době, kdy podle ČTK mnoho lidí řešilo zdražování či energetickou krizi a na další výdaje jim nezbyly peníze. Jiní měli dluhy u společností, které do projektu nebyly zapojené.

Podle dluhových poradců patří mezi přínosy projektu psychologický efekt, protože lidé svou situaci začali řešit. Experti na sociální problematiku navíc tvrdí, že předlužení lidí vede k práci na černém trhu, aby se vyhnuli srážkám z příjmů. Milostivé léto tak mělo vést k zapojení těchto lidí zpátky do oficiálního pracovního procesu.

Negativem ale bylo, že se akce rozbíhala pomalu a kvůli tomu pak trvala krátce na to, aby pomohla dostatečnému množství lidí. Dalším mínusem byl nedostatek informací pro dlužníky. Kritici tvrdí, že proces prodlužovali někteří exekutoři, což exekutorská komora odmítla. Zároveň ale měla k projektu výhrady kvůli tomu, že se údajně koná na úkor exekutorů. Jak uvedla exekutorská komora na svých stránkách, agenda Milostivého léta zabírala soudním exekutorům a jejich zaměstnancům 80 % pracovní doby.

Kolika lidem se podařilo pomoci, to bude exekutorská komora vědět v březnu. Poslanec Petr Nacher (ANO) ale v prosinci odhadoval, že by molo jít až o třetinu dlužníků. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve také mluvil o tom, že projekt by se mohl znovu opakovat, případně by se mohl týkat i dalších pohledávek například u České správy sociálního zabezpečení. Vládní koalice s oddlužovací akcí souhlasí.

Úspěchy milostivého léta jsou v českých krajích propastné. V Praze zažádaly o oddlužení tisíce lidí a velká poptávka byla celkově ve Středních Čechách. Brno řešilo stovky případů, naopak v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji šlo pouze o jednotlivce.