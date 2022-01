Milostivé léto končí, exekutoři ostrouhali. Zadlužené Čechy čeká nová šance?

Milostivé léto končí, vláda však nejspíš oddlužovací akci letos zopakuje, oznámil tento týden ministr spravelnosti Pavel Blažek (ODS) a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný (KDU-ČSL). Byť za upravených podmínek. To překvapilo některé ekonomy, ale i Exekutorskou komoru. „Je to vstřícné gesto od státu, ale nemyslím si, že by se to mělo přeceňovat. Může tam být i nepříznivý efekt, když si dlužníci řeknou, že přijde další Milostivé léto a budou se zadlužovat ještě víc než doposud,“ uvedl pro Blesk Zprávy ekonom Lukáš Kovanda.

Exekutory zprávy o opakování Milostivého léta překvapily. „Zaráží nás, že politici nevyčkali ani do konce Milostivého léta a už oznamují, že se bude opakovat,“ řekla pro Blesk Zprávy mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová. „Nemohou mít téměř žádná data, aby mohli odpovědně říct, že šlo o úspěšnou nebo neúspěšnou akci,“ dodala.

Exekutorská komora by měla data o vyřešených exekucích vyhodnotit přibližně do března. Analytik David Borgys ale už dříve vyjádřil Blesku pochyby, zda se to vůbec podaří. „Já se obávám, že se to nikdy nedozvíme, protože data, která jdou do exekučního registru, se tam dostanou se zpožděním a možná nebude možné oddělit exekuce Milostivého léta od těch standardních,“ vysvětlil.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku celkem 4,58 milionu exekucí. Mělo je 711 900 dlužníků. Kolik z nich mohlo milostivého léta využít a také to udělalo, není zatím jasné.

Milostivé léto nebylo milostivé pro exekutory

Než se projekt zopakuje, Exekutorská komora trvá na projednání nových parametrů. To ale bude možné právě až po vyhodnocení prvního Milostivého léta.

Prostor pro zásadní změnu vidí komora v neodpovídajících odměnách pro exekutory, kteří podle ní dostali kvůli této akci podstatně méně peněz oproti tomu, na kolik měli vzhledem k časové zátěži své práce nárok. Pro soudní exekutory znamenalo Milostivé léto značné nároky na administrativu a vyřizování enormního množství spisů a dotazů, které jim zabíraly až 80 % pracovní doby.

„Soudní exekutoři, stejně jako jiné právnické profese, musí být za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni. Stát nemůže odpouštět dluhy na jejich úkor,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

To Blesku potvrdila i tisková mluvčí Eva Rajlichová. „Pokud se bude akce opakovat, pak to musí být za zcela odlišných podmínek pro exekutory. Nově by se měly náklady vypočítávat stejně jako v případě dobrovolného plnění a nikoliv paušálem jako doposud. Paušální částka ve výši 750 Kč naprosto neodpovídá nákladům, na které mají exekutoři nárok,“ uvedla nedostatečné odměny pro exekutory, přičemž vedení jedné exekuce stojí 4 500 korun bez DPH.

Podle kritických hlasů exekutoři proces zastavení exekuce někdy zbytečně prodlužovali nebo hledali kličky. To ale Exekutorská komora rázně popírá. „Soudní exekutoři veškeré náklady hradí ze svého, nedostávají nic ze státního rozpočtu a nyní nemůžeme vymáhat ani skutečné náklady, které nám s vedením těchto exekucí vznikly,“ řekl Mlynarcik

Přišel kvůli Milostivému létu zkrátka i stát?

Sama Exekutorská komora uvádí, že už takhle stálo Milostivé léto veřejné orgány hodně finančních prostředků. Veřejnoprávní subjekty se tím připravily o vysoké částky na příslušenství, ale také na penále, soudních výlohách a jiných nákladech. To potvrdil i ekonom Lukáš Kovanda.

„Nemyslím si, že je to z hlediska státu prospěšné, přijde o nemalou část finanční prostředků a navíc do budoucna hrozí další zadlužování lidí, přestože nemluvíme o nějakém zhroucení veřejných financí. Stát na tom ale bude škodný i proto, že někde ten dluh vznikl legitimně, například jízdou načerno,“ řekl pro Blesk Zprávy.

Další Milostivé léto by mělo podle předběžných zpráv zahrnovat i jiné oblasti, například správní exekuce a exekuce vedené finanční správou či pohledávky u České správy sociálního zabezpečení. Tím by z dluhů pomohlo více lidem, Lukáš Kovanda je ale skeptický. „Celá řada lidí je zadlužená u subjektů, podnikatelů a firem, na které se Milostivé léto nevztahuje nebo se ho neúčastní. Většině lidí to nepomůže. Aby to mělo širší dopad, muselo by se zúčastnit více hráčů zejména z toho soukromého sektoru,“ uvedl.

S tím souhlasí i Exekutorská komora. „Představme si situaci, kdy jeden povinný dluží za energie státem vlastnícímu subjektu, zatímco druhý soukromé společnosti. První z dlužníků nebude za splnění zákonných podmínek povinen zaplatit úroky a spojené poplatky, druhý dlužník bude muset zaplatit úplně všechno. To vše pouze z toho důvodu, že jeden z dlužníků si za dodavatele energií vybral státem vlastněnou veřejnoprávní společnost a druhý si vybral soukromoprávní subjekt. Nerovnost na straně dlužníků i na straně věřitelů je do očí bijící,“ řekl prezident EK Jan Mlynarčík.

Podle předběžných odhadů EK ČR využili ML zejména zodpovědnější dlužníci. Tedy ti, kteří své dluhy už řešili. Stát by v jejich případě své peníze stejně vymohl, jen o něco později. Zároveň byli ale Milostivým létem znevýhodněni lidé, kteří se dluhy snažili splatit vlastními silami ještě před akcí oproti těm, kteří je například platit záměrně nechtěli.

Signál pro dlužníky

Vláda předpokládá, že se akce vyplatí, protože bývalí dlužníci už nebudou muset pracovat na černém trhu a vrátí se do oficiálního pracovního procesu. „Je otázka, zda k tomu přistupovat takto vstřícně. Zároveň to vysílá určitý signál, když lidé nebudou chtít platit dluhy, řeknou si, že je stát stejně za určitou dobu promaže. To může problémy se zadlužováním ještě zvýšit,“ řekl ekonom Lukáš Kovanda pro Blesk Zprávy.

Poslanci jsou však přesvědčení o tom, že milostivé léto je přínosné nejen pro dlužníky, ale i pro věřitele. Dlužníkům se sice odpustí penále a úroky, původní dluh ale musejí splatit. Věřitelé zas dostanou zpět alespoň část peněz, které se jim vymáhat nedařilo. Do akce se tak zapojily i některé banky či úvěrové společnosti. Některým zadluženým v nouzi pomohli se splacením jistiny dárci.

Podle odhadů by díky tříměsíčnímu oddlužovacímu projektu mohla skončit až třetina exekucí a dluhu by se mohla zbavit až polovina dlužníků, uvedl už dřív jeden z autorů, poslanec opozičního hnutí ANO Patrik Nacher. Tento týden se ale na twitteru zmínil o menším zájmu o milostivé léto.

Podle lidovce Výborného situaci zkomplikovalo třeba prudké zdražení energií. Lidé museli hradit vysoké faktury a nemohli peníze využít na splacení jistiny. Jasné zpočátku nebylo ani to, jestli penále a úroky odpustí zdravotní pojišťovny. Objevily se i stížnosti na průtahy při vyřizování. Exekutorská komora ale odmítla, že by exekutoři oddlužovací akci brzdili.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) tento týden potvrdil, že by se od září do listopadu mohlo milostivé léto ještě zopakovat. Vládní koalice na tom má shodu. Ministerstvo spravedlnosti a koaliční politici o nastavení pravidel budou debatovat s opozicí, dluhovými poradci a taktéž exekutorskou komorou. Ta pro exekutory pro podzimní akci žádá vyšší odměnu než nynějších 908 korun. Podle Blažka se o částce bude jednat, nepřekročí ale dvojnásobek.