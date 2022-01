Paušální daň vláda schválila v minulém roce a přes 70 tisíc lidí ji využívá, přestože nárok na ni má dvojnásobek živnostníků. Díky ní mohou OSVČ platit jediným úkonem daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění. Kdo už to takhle dělal v minulých měsících, tak to letos nemusí řešit, protože „hromadná“ daň mu do dalšího roku platí automaticky. Oznámit úřadům by měl živnostník opačný případ, kdyby se paušální platby rozhodl odhlásit.

Na paušální daň lidé mohou přistupovat od října minulého roku, možnost pro „nováčky“ ale končí 10. ledna. Výjimkou jsou ti, kteří s podnikatelskou činností teprve začnou nebo si ji obnoví po tomto termínu. V takové situaci si paušální daň mohou přihlásit i dodatečně.

Žádné papírování, finanční úřad řeší všechno za vás

Velkou výhodou je, že paušální daň živnostníky zbaví velkého množství administrativy. Více času získají tím, že nemusejí podávat daňová přiznání. Uleví si také od zpracovávání daňových přehledů pro zdravotní pojišťovnu nebo Českou správu sociálního zabezpečení. Žádný z úřadů navíc nemusí kvůli přechodu na paušální daň kontaktovat, vyřeší to za ně finanční úřad. Zároveň ušetří na odvodech z příjmů a nebudou muset doplácet daň nebo pojistné.

„Také se zbavíte výdajů za účetní a daňové služby a dále většiny cílených daňových kontrol, které u paušalistů řádně platících měsíční zálohy postrádají smysl,“ uvedl pro Právo ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Model paušální daně jako úleva od přebujelé byrokracie se osvědčil a v dalších letech se jistě přidají i konzervativnější podnikatelé,“ doplnil.

Žádný nárok na daňové slevy a obtížnější žádost o hypotéku

S přechodem na placení paušální daně ale živnostníci zároveň přichází o možnost odpočtů, daňových slev a dalších zvýhodnění. Neplatí žádné nedoplatky a nemohou očekávat ani vrácení přeplatků na dani. K paušálnímu placení se tak nehlaste, pokud chcete nadále využívat výdajové paušály nebo si vést daňovou evidenci.

Tolik výhodná už paušální daň není ani pro ty, kteří využívají slevy na poplatníka nebo na dítě. Problematické je také případné zařizování úvěru. Živnostníci platící paušální daň totiž nedělají daňové přiznání, které se při právě při žádání o hypotéku dokládá. Své příjmy tak musí dokázat alternativním způsobem.

Jak moc je pro koho paušální daň výhodná, si zájemce může spočítat také přímo na kalkulačce ministerstva financí.

Špatná zpráva je, že paušálně letos živnostníci zaplatí o 500 korun víc než loni. Kvůli narůstajícím minimálním zálohám odvedou celkem 5 994 korun měsíčně. To je o 15 % navíc, tedy celkem 3 267 korun na sociálním pojištění plus minimální záloha za zdravotní pojištění (o 253 korun víc), která činí 2 627 korun (o 234 korun víc). Zbývajících 100 korun do počtu je daň z příjmů. „Je to symbolická částka, která má kompenzovat právě zvýšené odvody na důchodové pojištění o 15 procent oproti běžným minimálním zálohám,“ řekl k tomu Stanjura.

Splatnost je 20. ledna, stávající platiči paušální daně musí částku navýšit

Pro nové i využívající živnostníky je splatnost paušální daně za leden 20. den tohoto měsíce, přihlášení poplatníci pouze navýší svůj poplatek o zmíněných 500 korun na účet příslušného finančního úřadu. Paušální daň platí i zpětně k 1. lednu a zároveň si ji mohou OSVČ dopředu předplatit za celý rok 2022.

Na paušální daň ale nemá nárok každý. Oznámení o přechodu na ni mohou podat jen ti živnostníci, u kterých roční příjem nepřekročí milion korun. V budoucnu se ale uvažuje o navýšení limitu na dva miliony, protože by to mohlo pomoci dalším 100 000 podnikatelů.

Výši příjmů ale OSVČ nedokládají a musejí tak odhadnout, kolik budou v dalším roce vydělávat. Platit daně paušálně nemohou ani lidé, kteří se nachází v insolvenčním řízení. Splnění podmínek kontrolují správci daní, kteří případné problémy s plátcem paušální daně komunikují. Zálusk si na paušál nemohou dělat ani společníci veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti.

Pracuji na dohodu, můžu odvádět paušální daň?

Odvádět daně paušálem mohou i lidé pracující na dohody. U zájemců s dohodou o pracovní činnosti by však jejich měsíční odměna neměla přesáhnout 3 500 korun. Jestli máte dohodu o provedení práce, odměna za měsíc by se měla pohybovat do 10 000 korun.

Pokud je pro někoho paušální daň výhodná, může podat oznámení o přechodu na příslušném finančním úřadě. Není to ale potřeba vždy papírově, odeslat oznámení je možné také z pohodlí domova elektronicky nebo přes datovou banku. Finanční úřad poté nic neschvaluje a rovnou zájemce převede do nového režimu.