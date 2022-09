Na Karlovarsku někdo srazil vlka a ujel? V příkopu ho našli houbaři, zvíře je na tom špatně

Houbaři si v sobotu u Horní Blatné všimli vlka, který nehybně ležel v příkopu. Zřejmě ho srazilo auto, řidič ale ujel a nepomohl mu. S vlkem to vypadá údajně špatně, je nehybný do půli těla, skončil v záchranné stanici živočichů.

Policistům na jejich linku 158 volali v sobotu dopoledne houbaři, mezi obcí Horní Blatná a Potůčky v Karlovarském kraji našli vlka. Ležel zkroucený nehybně v příkopu. Podle vedoucího záchranné stanice živočichů v Plzni Karla Makoně ho zřejmě srazilo auto.

„Zaráží mě, když někdo srazí takové zvíře, tak ujede. Houbaři naštěstí reagovali dobře a zavolali policii. Vlk nebyl vůbec agresivní a byl hodný, možná byl sražený na hlavu a byl mimo,“ popsal Makoň Blesku.

Doplnil, že to s šelmou nevypadá dobře. „Zvíře je nehybné na zadní polovinu těla, což by napovídalo traumatu páteře,“ dodal. Vlk podle něj dost možná migroval, jinak by se silnici vyhnul, stejně tak jako lidem. „Nutno ještě dodat, že je to nekonfliktní a velmi inteligentní tvor, lidem se vyhýbá,“ zakončil s tím, že o jeho dalším osudu rozhodnou lékaři a stav.