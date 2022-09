Rodačka z Česka (74) kvůli chybě lékařů částečně ochrnula: Vysoudila 60 milionů!

Edita Široky pochází z Česka, v současnosti ovšem pobývá v Austrálii. V únoru roku 2018 začala mít zdravotní komplikace, a tak se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Navštívila nemocnici Flinders Medical Center v australském Adelaide. Stěžovala si na bolavý krk, obtíže s polykáním, suchý kašel, horečku a zvracení.

Léky vše zhoršily

Seniorce byly provedeny testy, které naznačovaly bakteriální infekci, avšak lékaři ženu propustili i s předpisem na léky proti angíně domů a doporučili jí, aby navštívila svého praktického lékaře.

O dva dny později se žena do nemocnice vrátila v ještě horším stavu. Předepsané léky nezabraly a pociťovala velmi silnou bolest v oblasti ramen a hrudníku. Specialisté tak stařence provedli další testy. Ty potvrdily, že má žena v těle skutečně infekci, která se rapidně zhoršuje. Tentokrát lékaři seniorku hospitalizovali. Jenže dlouho jo neléčili. Po pár dnech, co jí byl podáván steroidový lék, byla Edita dle informací deníku Daily Mail propuštěna do domácího léčení.

Edita ztratila chuť do života

To se ovšem později ukázalo jako fatální chyba lékařů z tamního zdravotnického zařízení. Ti však tvrdí, že za špatně určenou diagnózu může jazyková bariéra. Ženě se v oblasti míchy objevila hnisavá bakteriální infekce. „Podání steroidu způsobilo u ženy rychlý rozvoj spinálního epidurálního abscesu," uvádí soud. Edita tak v důsledku špatně odhadnuté diagnózy skončila jako kvadruplegik, tedy s částečným hendikepem.

Seniorka si nadále stěžuje na bolesti, prý ztratila chuť do života. Za trvalé následky rodilá Češka požadovala po nemocnici v přepočtu necelých šedesát milionů korun. Takové odškodnění také soud Editě přiřkl.

